PROVINCIA

Encuestas: los números de los primeros meses que entusiasman a Massa

La guerra de encuestas arrancó temprano esta vez. Y son decenas y decenas de números los que se ven mensualmente. Cada sector tiene sus preferidos. Pues hay encuestadoras que dan ganadora a Cristina Fernández, otras a los candidatos de Cambiemos y otras varias al líder renovador Sergio Massa.

En Tigre están más que entusiasmados con los resultados de algunas encuestas, que claro, lo tienen al "Jefe" como ganador de la batalla legislativa que se viene, al igual que sucedió en 2013. Esas encuestas son cuatro. Y a continuación, en exclusiva, los resultados.Por caso, Management and Fit realizó un estudio detallado sobre la coyuntura política nacional, percepción del apoyo al oficialismo, análisis de imagen, conocimiento de posibles candidatos a las próximas elecciones y además hipótesis sobre los resultados de las elecciones legislativas si éstas fueran a realizarse hoy.En este sentido, determinan que la fórmula Sergio Massa- Margarita Stolbizer es la más elegida bajo la consigna ¿Quién representa mejor a la oposición?, por encima de la dupla Cristina Fernández- Daniel Scioli, tanto en PBA (49.3 vs 38), como en GBA (47.5 vs 41.4).Del mismo modo, ante la pregunta ¿A quién votaría para senador y diputado de la Provincia de Buenos Aires?, Massa- Stolbizer alcanzan un 32.9, relegando a la segunda posición a Fernández- Scioli con 30.5, seguidos de lejos por la dupla Jorge Macri y Elisa Carrió con 18.3.Asimismo, si se presentara la fórmula Florencio Randazzo- Julián Domínguez, la misma sería superada tanto en PBA (21.4 vs 35.7) como en GBA (24.1 vs 35.3) por Massa- Stolbizer.En tanto, Gonzalez y Valladares muestra a Massa como principal figura opositora seguido por Cristina con 25.5 y 27.5, respectivamente. En cuanto a la probabilidad de voto, el ranking de candidatos es liderado por el tigrense con un 40.7 sobre CFK con 35.6 y en un tercer lugar Carrió, con 28.3.El muestreo indica que en las próximas elecciones el candidato opositor supera al oficialista por casi 15 puntos.También Raúl Aragón tiene algo para decir. Si las elecciones a senador nacional fueran hoy, en un ranking personal de candidatos (no por fórmulas posibles) lidera Sergio Massa sobre Cristina Kirchner con un 23.6 sobre el 21.7 respectivamente, en tanto Carrió logra un 14.2.Respecto de la elección general, es decir considerando las posibles fórmulas, la potencial alianza Massa- Stolbizer se encuentra en primer lugar con el 34.8 de todas las preferencias seguía por la formula Cristina Fernández- Daniel Scioli con 25.6, dejando en un tercer lugar a la fórmula de Cambiemos con el 21.6 de las preferencias.Por último, Hugo Haime muestra la intención de voto a senador nacional si las elecciones fueran hoy. Destaca todas las hipótesis peronistas, con Carrió siempre en un tercer lugar. En la situación FPV – Fernández- Scioli muestra un empate frente a Massa- Stolbizer.En la situación FPV- Fernández- Scioli / PJ Randazzo tiene en primer lugar a Massa- Stolbizer, en segundo a Fernández- Scioli.Y en la situación FPV- Sabatella- Scioli muestra en primer lugar nuevamente a Massa- Stolbizer seguido de Sabatella/Scioli y en todos los casos Carrió en tercer lugar.Ante la pregunta ¿Quién le puede ganar a Cristina Kirchner?, el 39.9 indica que solamente Sergio Massa y Stolbizer, seguido por un 26.8 que indica que quien le puede ganar es un candidato con apoyo del Pro/Cambiemos.