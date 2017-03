¿QUÉ DIJERON?

La reacción de Nazarena y Barbie tras el blanqueo de Fede Bal

Sin mencionar al ex de su hija ni a la bailarina, Nazarena Velez realizó una dura publicación en su cuenta en Instagram. Por otro lado, Barbie emitió el suyo en Twitter.

Cosas lindas por delante ... 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🤐❤❤❤ pic.twitter.com/Uwem4nOSs1 — Barbie Velez ♡ (@barvelez) 7 de marzo de 2017

Después de negarlo durante mucho tiempo -aunque ya era un secreto a viva voz- Laurita Fernández y Fede Bal blanqueron su relación. Nazarena Vélez aprovechó la oportunidad para dejar un duro mensaje en su cuenta en Instagram, aunque no mencionó a los jóvenes.La actriz subió dos imágenes con imágenes de lobos y ovejas y dos frases. "El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su circo", dice una. Y la otra: "El tiempo ayuda a descubrir todo: las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas".Cabe recordar que la hija de Nazarena, Barbie Vélez, acusó a Fede Bal de haberle sido infiel cuando eran pareja con su compañera de baile en el programa de Marcelo Tinelli, Laurita Fernández.Por su parte, Barbie Velez fue más discreta. En Twitter posteó una foto en donde se la ve con nuevos proyectos laborales y, en medio de una frase esperanzadora: "Cosas lindas por delante" y un emoji de carita con cierre en la boca. De esta manera da a entender que la hija de Nazarena no hablará (por ahora..) del blanqueo de su ex con Laurita.¡Mirá!