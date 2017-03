VIDEO

Volvió Randazzo y se metió de lleno en el conflicto por los trenes

“Si el país se quiere desarrollar necesita los ferrocarriles”, sostuvo el flaco mientras dialogaba con trabajadores ferroviarios.

Mientras los rumores de una posible candidatura de Florencio Randazzo, para senador nacional por la provincia de Buenos Aires, aumentan cada vez más, se filtró un video del ex ministro del Interior en el que se mete de lleno en la polémica por el regreso de los trenes.“Si el país se quiere desarrollar necesita los ferrocarriles”, manifiesta en la filmación realizada por uno de los trabajadores ferroviarios con los que dialogaba Randazzo.En ese sentido, abundó: “No puede ser que el tren no llegue a Rosario, tienen las vías nuevas, tienen los trenes nuevos, la única explicación es que hay presión de la cámara automotor. Tienen que meter la frecuencia, yo no creo que estén en contra, tienen que tomar una decisión, el tren a Mar del Plata lo mismo, están las vías, los trenes, seguramente los primeros días habrá inconvenientes, pero alguien se tiene que animar”.Asimismo, el oriundo de Chivilcoy les pidió a los trabajadores que luchen por consagrar el regreso de las frecuencias a Rosario, a Mar del Plata y a Chascomús entre otras. “Es importante que ustedes insistan en que el proceso continúe”, manifestó Randazzo, que les confió a los trabajadores que dejó a invitados esperándolo en su cada para ir a ver al tren.En ese marco, cuestionó: “si un tipo viaja a Rosario o Mar del Plata, ¿qué va a elegir, tren o micro? El tren, no jodamos, los tipos que tienen empresas de colectivos tendrán que ir a otro lado”.Mirá el video.