La Fraternidad propone el 4 de abril como la fecha del paro nacional

Tras el descontento de los trabajadores por la falta de una fecha concreta para el paro nacional, el Secretario General del Sindicato Ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano,aseveróque el 4 de abril sería una fecha tentativa para que se realice el cese de actividades previsto por 24 horas.

Ni lerdo ni perezoso, Omar Maturano, Secretario General del Sindicato Ferroviario La Fraternidad, dialogó con Gimena Fuertes en el aire de “Ida y Vuelta” sobre los incidentes ocurridos esta tarde en la marcha convocada por la CGT y adelantó una posible fecha para el Paro General."La propuesta de La Fraternidad para el paro es el 4 de abril", sostuvo Maturano que también señaló que también dejo un palo para el Triunvirato: "Los que hoy tomaron el palco no son los trabajadores de la CGT".No obstante, agregó: "Nosotros no somos desestabilizadores, tenemos que acompañar a la democracia, cuidar la paz social y al Gobierno para que tenga gobernabilidad".Además, Maturano fue cuidadoso al remarcar que "no queremos que otros sectores que están en contra del movimiento obrero organizado nos vengan a poner la fecha a nosotros".Por último, el referente sindical enumeró una serie de cuestiones que el gobierno nacional debería tener en cuenta para evitar el cese de actividades: "El cambio tiene que ser darle trabajo a la industria nacional, terminar con las importaciones y crear fuentes de trabajo".