MARCHA

El Triunvirato de la CGT anticipó paro pero no confirmó fecha y las bases reaccionaron

Los tres líderes de la CGT: Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid llevaron adelante el discurso de la masiva movilización contra el gobierno de Cambiemos. En la desconcentración de la marcha hubo disturbios: presión para que el Triunvirato ponga fecha al paro. Los acusan de traidores y de negociar con el gobierno, y se tuvieron que atrincherar en la Federación de Comercio.

En la masiva movilización que lleva a cabo la CGT, el triunvirato compuesto por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid elevaron la retórica de la clase trabajadora y levantaron la efervescencia contra las políticas de Cambiemos pero se quedaron en el molde.Al menos esa fue la conclusión a la que arribaron el grueso de los trabajadores que se acercó hasta el centro porteño. ¿Por qué? Porque las bases los tildaron de "tibios" debido a que insinuaron con un paro pero no supieron ponerle una fecha tajante.“La situación económica está muy mal y la CGT no reacciona”, fueron algunas de las frases que se escucharon por parte de los manifestantes pero también hubo otras: "No pueden representar a nadie, son unos hipócritas y entregaron a todos los trabajadores. La fecha la tenemos que poner los trabajadores. Están todos llenos de plata y de quintas”.Pero previo a los discursos, el clima era otro. El primero en hablar fue Carlos Acuña que aseveró: “Felicitaciones a los trabajadores argentinos que hoy le estamos diciendo al gobierno basta del manoseo” e hizo extensivo el saludo a los docentes “que también han llevado en el día de ayer una huelga con justa causa”.Además, el dirigente gremial recordó que “los trabajadores conseguimos gracias a la Cámara de Diputados y Senadores un ley antidespidos que fue vetada y desconocida por este gobierno”Y agregó. “Nosotros dimos la oportunidad y fuimos lo suficientemente prudentes escuchando y dialogando y como respuesta a las inquietudes del movimiento obrero le decimos que ellos el año pasado pronosticaban una inflación del 24% y el movimiento obrero firmó en el orden del 30% y ahora este gobierno se jacta de que cuando se equivoca da marcha atrás y recompone pero para los trabajadores no hubo un reconocimiento para atrás de la pérdida del poder adquisitivo porque la inflación fue de más del 40%”“Esta CGT no va a permitir que nos quieran poner techo o piso para estas discusiones paritarias porque nosotros vamos a discutir en cada sector la posibilidad de recuperación del salario perdido”, destacó y culminó llamando a seguir en estado de alerta: "Estan todos convocados a la lucha pero esperemos que sepan escuchar porque con el diálogo solo no hacemos nada, necesitamos respuestas”.Luego fue Juan Carlos Schmid quien tomó la palabra y apuntó: “Les pido por favor que escuchen, el gobierno nacional, los voceros oficiales ven un retrato social y económico que la mayoría de los que estamos acá no ve”.“Hace meses que están hablando de la aparición de brotes verdes pero hasta que esos brotes se conviertan en ramas el problema los sufrimos nosotros con las suspensiones, los despidos y la pérdida del salario”, señalóAdemás, focalizó: “Cambiemos ha manifestado que su objetivo es llegar a la pobreza 0 pero también afirma que para llegar a ese objetivo vamos a tardar 20 años y en cambio ha sido muy veloz para resolver la demanda de los grupos económicos porque hay una velocidad para los poderosos y otra para los débiles y así se agiganta la brecha social en Argentina”.Por último, Héctor Daer, Secretario General del Trinvirato de la CGT resaltó: “La CGT no va a permitir que este gobierno pretenda avanzar sobre los sectores de los trabajadores, queremos una Nación y una patria con política industrial e inclusión para todos”“Pusimos en marcha un plan de lucha y vamos a llevar adelante todas las luchas que sean necesarias para que no nos vengan a poner límites a las paritarias y queremos defender el trabajo”, agregó y adelantó que el Consejo Directivo de la CGT ya tomó la decisión de hacer un paro de 24 horas antes de fin de mes."El paro tiene que ser como esta marcha acompañado por todos los sectores de la sociedad. No venimos acá a poner una fecha sino a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo en su política económica y social. Soñamos con una patria con inclusión para todos", consideró Daer. Y esa fue la frase que detonó todo.En efecto, la no diagramación con una fecha específica fue la gota que rebalsó el vaso de las diferentes columnas de los trabajadores que rememorando la frase de Perón: "Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes", salieron a buscar a los principales oradores que apenas si llegaron a bajar del escenario y tuvieron que correr a refugiarse en edificios y autos cubiertos por guardaespaldas.Es que los trabajadores buscaban una versión más dura por parte del Triunvirato de la CGT y no toleraron la falta de determinación por parte sus representantes para ponerle una fecha estricta a un nuevo paro nacional que le marcara la cancha a Macri. Para colmo de males, muchos de los trabajadores sospechan que la CGT no enfrenta como debe al gobierno por la negociación de los fondos de las obras sociales."Si estas al frente tenes que saber conducir y no caer en clichés que sólo van a intentar dejarnos contentos. Son hijos predilectos del vandorismo", sostuvo un trabajador. Otro agregó: “El trabajador no se merece esta conducción traidora. Son carneros de la burocracia, como dijo Evita, se marearon por un par de monedas. La representación de la CGT amaga con los paros porque están arreglados con el gobierno”.