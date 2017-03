PROCURACIóN

Conte Grand, al frente de la seguridad: "Aumentó mucho la violencia de género"

En el marco del Primer Encuentro del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, realizado en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, el Procurador General de La Corte, Julio Conte Grand presentó lo que serán los "lineamientos de gestión 2017".

En ese contexto presentó a un Ministerio Público como "responsable primario de la Seguridad", y en este sentido hizo hincapié en que “vamos ahora a ocuparnos centralmente de todo lo que debamos hacer para generar las condiciones de seguridad de la sociedad”, sostuvo en el inicio del discurso.Además destacó el "seguimiento exhaustivo de las personas en cumplimiento de condena" y en la "Tutela de los Derechos Humanos como objetivo de la gestión".Ante los medios de prensa, explicó que "hay un crecimiento desgraciadamente importante de los casos de violencia de género, del narcomenudeo o comercio de estupefacientes en menor nivel y de la violencia que genera el robo con armas", remarcando que "no es casual que estos hayan sido los tres objetivos marcados de persecución penal, ahí vamos a poner el foco".Dijo en cuanto a la violencia de género que se ha avanzado en la creación de fiscalías y comisarás especializadas y que el plan es “seguir en esta línea y perfeccionarlo”, aunque expresó que lo ideal será “poder anticiparnos a la concreción de los delitos” y “poder estar más presentes en los casos de denuncia y no llegar tarde a los episodios como sucede actualmente”.Por otra parte, Conte Grand puso precisa atención en el "mejoramiento de la infraestructura edilicia", resaltando que "hay severos problemas" en gran parte de los edificios de las diecinueve departamentos judiciales. Y destacó que se irá en busca de la titularidad dominial de todos los inmuebles.En otro tramo de la presentación ante los medios, el reemplazante de María del Carmen del Falbo dijo que en abril completará las visitas a la totalidad de los Departamentos Judiciales y que "afinará" la relación de todo su equipo con los medios de comunicación.Además, en el ítem señalado como "Ministerio Público Hacia afuera", el funcionario hizo foco en la "Transparencia en la gestión", puntualizando un nuevo régimen de Declaraciones Juradas, la publicidad periódica de los actos de gestión y la apertura de los procesos y sistemas".También hizo foco en la redefinición del vínculo institucional con los municipios, el Poder Ejecutivo provincial, el poder Legislativo, las fuerzas de Seguridad de la Provincia, el Servicio Penitenciario, el Poder Judicial de la Nación y el resto de los ministerios públicos provinciales además del nacional.Más adelante, a partir de la tragedia reciente en la que murieron siete presos, indicó que la superpoblación de detenidos en las comisarías es “una preocupación primaria del ministerio público y lo seguirá siendo hasta tanto no se llegue a una solución definitiva” y expresó que “se está investigando el Caso de Pergamino, tratando de determinar bajo que circunstancias se produjo este desenlace fatal”.Consultado por la modificación de los departamentos judiciales, dio el ejemplo de la creación del departamento judicial de Avellaneda-Lanús y agregó que "hay reclamo de intendentes de diferentes jurisdicciones en el mismo sentido" . De todos modos, explicó que "no es una cuestión que podamos definir nosotros".Ya casi en el final, en referencia a la implementación de la Policía Judicial, Conte Grand afirmó que "es uno de los objetivos del ministerio Público". "Cuando asumimos el 28 de diciembre pasado nos encontramos con un procesio en curso, con concursos avanzados y alguno cuestionado judicialmente y con una estructura pendiente de definición", añadió.A manera de remate, señaló que "estaos trabajando en el análisis de la estructura normativa para ver que aspectos podemos perfeccionar" y remató diciendo que "calculo que a mitad de año va a estar funcionando".