MEDIDA

Avanza a paso firme la decisión de Provincia de acabar con la Policía Local

Desde el gobierno de María Eugenia Vidal se congeló el ingreso a la fuerza de seguridad impulsada por el ex gobernador Daniel Scioli. Apuestan a unificar a los “locales” con los efectivos de las “comunales” en algunos distritos, y con la bonaerense en los más grandes.

El gobierno de María Eugenia Vidal dio un nuevo paso para acabar con la Policía Local y congeló el ingreso de cadetes a la fuerza creada por el ex gobernador Daniel Scioli. En definitiva, con la clausura del ingreso de postulantes, la fuerza no tendrá renovación de uniformados y se apostará a incorporarlos a la Policía Bonaerense.Cabe destacar que, la fuerza provincial tiene cerca de 3 mil inscriptos para comenzar con la preparación.La decisión de la provincia, prosigue con la línea comenzada por el ministro de seguridad Cristian Ritondo, que desde finales de 2016 avanzó en diferentes acuerdos para unificar la fuerza Local con la Comunal.En el marco de la unificación de fuerza, la creada en 2014 se unió a la Policía Comunal, creada durante el gobierno de Felipe Solá en 2004 para distritos de menos de 70 mil habitantes. El proceso ya se llevó adelante en cerca de una decena de municipios, siendo Lobos, Brandsen, Maipú, Las Flores y Ayacucho, los primeros en acatar la medida.Asimismo, desde la Provincia se espera que en total sean cerca de 30 los municipios que acoplen a los locales con los comunales.En su momento, el mismo Ritondo manifestó a La Tecla que en el marco de la “optimización de las fuerzas de seguridad” se lleva a cabo la unificación. “En realidad, lo que se ha hecho con la Local es una excepción. Una Policía se creó para las ciudades mayores a 70 mil habitantes y otra para las menores de 70 mil; y hay distritos que tienen las dos policías, es ilógico que tengan dos administraciones, dos jefes”, sentenció.“Si en la Comunal el jefe lo decide el intendente con la aprobación del ministerio, ¿para qué tener dos policías?”, cuestionó el funcionario bonaerense.En ese sentido, apuntó: “La Policía Local se hizo sin una estructura; hasta ahora no pasó nada porque tiene tres años, pero cuando lleguen al sexto, no tienen carrera; ésa es la discusión que estamos dando: ¿cuál es la expectativa del policía local?. Tiene muchas limitaciones”.De esta manera, con la confirmación desde la cartera de seguridad del congelamiento a los ingresos en la Policía Local, la Provincia dio un paso clave para el proceso de cierre de la fuerza creada por Daniel Scioli.