CAUSA LOS SAUCES

En una nueva visita a Tribunales, CFK presentó un escrito y pidió su sobreseimiento

La ex presidenta Cristina Fernández se presentó ante las oficinas del juez federal Claudio Bonadío, quien la citó a declarar por la causa conocida como “Los Sauces”. Se quejó de "las vueltas" de la "calesita judicial" y reiteró que es "objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes" en el país.

En un escrito que presentó ante el juez federal Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py, la ex mandataria sostuvo que "tras el cambio de gobierno, a finales del año 2015 y principios de 2016, se armaron" en su contra "dos causas -comúnmente denominadas 'Dólar Futuro' y 'Los Sauces'".La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se retiró de Tribunales sin hacer declaraciones a la prensa y posteó en las redes sociales el escrito que presentó ante el juez federal Claudio Bonadío.Fue la segunda vez que se presentó ante el juez Claudio Bonadio, pero la primera que lo hace en un caso en el que la investiga por la presunta comisión de un delito de corrupción dado que antes la indagó en la causa del Dólar Futuro, en la que luego la procesó por "administración infiel".La última vez que la ex mandataria estuvo en los tribunales federales de Retiro fue en octubre pasado cuando declaró ante el juez federal Julián Ercolini, quien luego la procesó por el supuesto direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública en favor de empresarios cercanos al gobierno anterior.La indagatoria de Cristina Kirchner se produjo el mismo día en el que está convocada la jornada de protesta y movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que la ex mandataria pidió que sus seguidores no se movilicen a los tribunales de Comodoro Py."El 7, yo lo veo a Bonadio, pero por favor... Ustedes hagan que el Gobierno vea al Pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras", escribió la ex presidenta días atrás en su cuenta personal de la red social Twitter.Los hijos de la ex presidenta debieron comparecer ante el magistrado este lunes, cuando pidieron ser sobreseídos en la causa conocida como Los Sauces, a la que tildaron de "disparate" y aseguraron que forma parte de una campaña de persecución política contra su familia Kirchner con el fin de "proscribir" a la madre de ambos.En sendos escritos, los hermanos Kirchner defendieron la actividad de la inmobiliaria familiar Los Sauces y afirmaron que fueron legales los alquileres de sus propiedades a contratistas del Estado durante el gobierno kirchnerista.Los hijos de la ex presidenta eligieron no responder preguntas, lo mismo que hizo la ex mandataria en sus dos presentaciones anteriores en las que presentó escritos y realizó alegatos de alto contenido político y cargados de acusaciones contra el Poder Judicial y el gobierno actual.