INCREÍBLE

El antes y después de Sol Pérez, la meteoróloga hot de TyC

La chica del clima de TyC Sports cautiva a los usuarios de las redes con sus curvas extremas. ¿Cómo fue su transformación?

El antes y el despues de la trola de tyc @SolPerez pic.twitter.com/lEs1OZs8L3 — Carolina (@falabellacaro) 4 de marzo de 2017

De la noche a la mañana, Sol Pérez se convirtió en la razón por la que cientos de personas chequean el clima antes de salir a la calle. La bellísima rubia trabaja en el ciclo Hagan juego de Crónica y da todas las mañanas el clima en Sportia.Pero, repentinamente comenzaron a viralizarse algunas supuestas imágenes de la "chica del tiempo" cuando era un poco más joven. En las postales se puede ver a una joven muy parecida a Pérez, pero de no más de 14 o 15 años. En ambas, la supuesta Sol sale morocha y con algunos cambios en su cuerpo propios de la edad.A diferencia de lo que ocurrió cuando salió a la luz un falso video íntimo que muchos le adjudicaron, esta vez la "chica del tiempo" decidió no decir nada sobre la veracidad o no de las fotos.