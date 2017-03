HACIA LAS URNAS

Macri, Vidal y Larreta se ponen al frente de la campaña en medio de un complicado panorama

El presidente, la gobernadora y el jefe de Gobierno porteño encabezarán un nuevo encuentro del Consejo Nacional del PRO, que se llevará a cabo este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo será comenzar a diseñar las estrategias de cara a las urnas, en el marco de una semana cargada de tensión.

Paro y movilización de trabajadores en todo el país en rechazo a las políticas públicas del Gobierno nacional marcarán el escenario del nuevo encuentro del Consejo Nacional del PRO, que tendrá lugar este viernes en el club sirio-libanés de la Ciudad de Buenos Aires.Los principales oradores del Congreso serán el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es decir, los referentes más importantes del partido amarillo a nivel nacional.Asimismo, están invitados a participar dirigentes de las fuerzas aliadas de Cambiemos: la UCR y la CC-ARI de Elisa Carrió, que no estará pero que enviará a dirigentes de confianza.Según trascendió, el tridente PRO se encargará de exponer sobre la realidad de sus áreas de acción, la situación de la coalición Cambiemos en cada distrito y las perspectivas del oficialismo de cara a los comicios legislativos."Mauricio va a hacer seguramente una arenga de tono político y de motivación a los dirigentes de todo el país, como en la reunión del gabinete ampliado, no habrá definiciones de candidaturas", comentaron dos fuentes partidarias a La Nación. El Presidente tiene previsto visitar la feria Expoagro, que se desarrolla en San Nicolás, y llegar junto a Vidal al cierre del encuentro.Las gobernadora tendrá la difícil tarea de poner en orden a Cambiemos en su territorio que, luego de las declaraciones de Elisa Carrió, quedaron bajo tensión, sobre todo cuando de candidatos se trata.Días atrás, Lilita dejó ver que su intención era ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y le fue negada esa posibilidad. En ese sentido, aseguró que quiere ayudar a la gobernadora pero “que no va a ir contra su voluntad”.De esa manera, anunció que Vidal tomó la decisión de que el candidato del oficialismo sea el intendente de Vicente López, Jorge Macri. A lo que marcó clara posición en contra del hombre pesado del PRO y sentenció: “No voy a avalar delincuentes en las candidaturas”Asimismo, para que las balas no tengan un solo destinatario, acusó a Jaime Durán Barba, gurú político de Mauricio Macri, de apostar a una separación de la alianza. "Creo en Cambiemos pero no todo Cambiemos cree en Cambiemos”, manifestó.“Durán Barba quiere que sólo Mauricio y María Eugenia lideren el proceso. Estoy viendo cómo juegan ellos”, sostuvo y agregó que el asesor en marketing político "tiene la estrategia de destruir al radicalismo y sobre todo a mí. Dice 'a Carrió hay que sacarla, es innecesaria'”.Las definiciones de Carrió sobre Cambiemos se da en un momento donde la Unión Cívica Radical también ha expresado su malestar. Cabe destacar que un sector del partido centenario, encabezado por Ricardo Alfonsín, reclama que los boina blanca sean parte de la mesa chica de decisiones.En la misma línea, han llevado adelante varias reuniones privadas para definir la estrategia del radicalismo rebelde en la previa al encuentro nacional que decidirá cual es el futuro del espacio. “La discusión ya no es por cargos, me importa tres pepinos las candidaturas”, esbozó Alfonsín en un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.¿Llegará la paz a Cambiemos o la interna de la alianza prevalecerá?