REDES SOCIALES

¿Se viene el "No me gusta" a Facebook?

Facebook está prueba el emoji de "No me gusta" en el Messenger. El pulgar para abajo es una de las demandas más repetidas por sus usuarios.

Desde hace años se viene especulando con la posibilidad de que Facebook añada el botón de "No me gusta" a su interfaz. El año pasado se acercaron con la llegada de las "Reacciones", pero no era lo que se esperaba. Ahora, parece que llegará. Según informan sitios especializados, la red social lo está probando en el Messenger, el servicio de mensajería instantánea.Es que la compañía de Mark Zuckerberg añadirá un botón en los chas que desplegará distintas reacciones, entre ellas, un pulgar para abajo. Según TechCrunch, estarían destinados a usarse en votaciones como 'sí' o 'no'.Aunque el "No me gusta" es la más demanda más repetida por los usuarios de Facebook, Zuckerberg afirmó que no tienen planeado incluirla en la red social ya que no quieren "inyectar demasiada negatividad".