REDES SOCIALES

La foto de Pico Mónaco que generó debate en las redes

Pico Mónaco subió una foto desde un avión en el aeropuerto de Miami recién levantado y sus seguidores salieron a matarlo.

😁🛫🔜 L.A 🎾 desert 🌴 Una publicación compartida de Juan Monaco (@picomonaco) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 2:02 PST

La fama de galán de Juan "Pico" Mónaco se sustenta, con mucha razón, en la belleza de las mujeres que conquistó a lo largo de su vida pública. Erika Mitdank, Zaira Nara, Luisana Lopilato y Pampita son cuatro de las mujeres más lindas del país y pasaron por los brazos del deportista.Pero ahora surgió un debate en las redes por la "carita" que mostró Mónaco en Instagram en donde se lo ve con grandes ojeras, muy despeinado y bastante desmejorado.A pesar de que sumó más de 24 mil likes, el novio de Pampita no zafó de las críticas y generó gran polémica. “¡Qué feo, por Dior!”, “Está arruinado de cara y no es viejo”, “Se nota que para las revistas lo "tunean"... bastante común el tipo”, “¡Qué ojeras!”, fueron algunos de los comentarios negativos. Mientras que sus admiradoras no dejaron pasar las agresiones y lo defendieron: “¿Por qué tanta maldad? Es lindo”, “Potro, perfecto al natural”, “¡Está re bueno!”.¡Mirá la foto!