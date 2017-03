HONESTIDAD BRUTAL

Silvia Süller y las frases como "No quiero conocer a mi nieto"

La ex vedette opinó de todo estuvo en el programa de Verónica Lozano y opinó de todo: sus hijos, el sexo, la familia, la violencia y el amor. Te mostramos las frases más tremendas de la ex de Silvio Soldán.

Silvia Süller es una experimentada en el arte del escándalo. Ayer lunes estuvo en el programa que conduce Verónica Lozano titulado Cortá con Lozano, y habló sin pelos en la lengua desde sus nulo trato con sus hijos hasta sus vida amorosa y sexual.A continuación, las mejores frases de esta ex vedette, todavía en Buenos Aires, antes de volver a Miami:"No tengo vínculos con mi hijo. Hace 8 años que no tengo relación con Cristian. A fn de año le mandé un mensaje muy lindo por WhatSapp y me bloqueó.""Siempre fui una excelente madre. Mi mamá me ayudó mucho.""Tengo un nieto que se llama Francisquito que no conozco. El mes que viene cumple un año.""Yo no viví el embarazo de mi hija, no lo siento mi nieto, es un nene más. Dije en Twitter que iba a ser abuela y mi hija se enojó. Mis hijos siempre buscan excusas para enojarse. Francisquito (su nieto, hijo de sun hija Marilyn) no me provoca nada. No quiero conocer a mi nieto.""Todas las noches hablo con Dios.""No sé nada de mis hijos, pasaron muchos años. Tendrían que ser más comprensivos.""Yo tengo preferencia por Christián porque fue hijo de un gran amor. Marilyn fue fruto de una noche.""Cuando volví de Miami sufrí violencia de género de parte de Marcelo. Él es adicto a las drogas.""Mis padres no quieren a nadie.""Mi padre se está muriendo.""Mi madre nunca me quiso. Me ha tirado con sillas, con cuchillos."