CONVOCATORIA

Masiva movilización contra el Gobierno: quiénes marcharán junto a la CGT

Este martes, la Ciudad de Buenos Aires volverá a ser el epicentro de una gran manifestación en rechazo a políticas de la gestión actual de Cambiemos. Ayer fueron los maestros; hoy será el turno de los trabajadores en general. La convocatoria contará con la participación de varios sectores de la oposición.

Si bien la masiva marcha que tendrá lugar este martes fue organizada por el triunvirato que actualmente comanda la Central General de Trabajadores (CGT), son varios los sectores de la oposición que se adhirieron a la medida en rechazo a las políticas implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri.Según trascendió, la movilización contará con la adhesión del kirchnerismo, el peronismo, el massismo, el socialismo, la izquierda, movimientos sociales y representantes de cámaras empresarias.Desde el PJ Bonaerense consideraron que es necesario un acompañamiento a la movilización de la CGT para decirle “basta a este programa económico cuyas peores consecuencias vemos particularmente en la Provincia de Buenos Aires, donde las industrias del calzado, la textil y la metalmecánica, no se pueden sostener, y se ven empujadas al adelanto de vacaciones, suspensiones y despidos. Este programa económico no se preocupa por la economía real ni por los trabajadores. Contra esto marchamos”.En tanto, el ala más ortodoxa del kirchnerismo también dirá presente. Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados por el Frente para la Victoria, vaticinó que la marcha "será fantástica" y se espera la llegada de militantes de La Cámpora y Kolina, luego de acompañar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los Tribunales de Comodoro Py.Por su parte, el dirigente del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) Alejandro Bodart indicó que la izquierda participará para "reclamar que la CGT le ponga fecha a un paro general y plan de lucha".Por el lado del massismo se prevé que Claudia Rucci, así como Facundo Moyano y posiblemente Marcos Lavagna, participen de la protesta; en tanto la socialista Alicia Ciciliani y el referente de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas también estarían.Asimismo, el secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), Pablo Micheli, opinó que "si este gobierno no da respuestas, tiene que haber paro".Por la provincia de Buenos Aires, además se espera la adhesión de los intendentes del llamado Grupo Esmeralda al igual que el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja.El movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, al Corriente Clasista Combativa y el movimiento Darío Santillán, también estarán en la protesta.Las multitudinarias columnas partirán desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, desde las 15 horas, para luego confluir en la intersección de Diagonal Sur y Moreno.