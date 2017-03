CADUCARON

Dos fuerzas políticas históricas dejaron de existir

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Intransigente dejaron de existir desde este martes. La decisión fue tomada por la Junta Electoral bonaerense, por la baja cantidad de afiliados. El Partido Humanista también está en riesgo.

El paso del tiempo no deparó las mejores condiciones para las fuerzas políticas que llegaron a ser históricas en el suelo bonaerense. Hace algún tiempo atrás, partidos que formaron parte de la discusión política años atrás, quedaron al borde de la desaparición.Es que, desde la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, se había realizado el último llamado de atención para que regularicen su situación; de lo contrario, perderían la personería jurídica, es decir, dejarán de existir como tales, y así fue.En definitiva, el Partido Intransigente (PI), el Partido Comunista (PC), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido Demócrata Progresista (PDP), fueron apercibidos por la Junta Electoral. Ya hace poco más de un mes, el PDP fue notificado sobre su caducidad por no presentar la lista de afiliados para mantener la personería.Diferente fue la historia para los tres restantes, el PC logró “salvarse”, mientras que el MID y el PI quedaron como materia de estudio de la Junta. Así las cosas, este martes, con su publicación en el boletín oficial, se oficializó la caducidad del espacio creado por Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi, más el creado por Oscar Alende.“La asociación política no ha alcanzado el número mínimo de afiliados exigidos por la ley para el reconocimiento definitivo, a los efectos de mantener su personería jurídico política”, señala el informe oficial y agrega que “la intimación (fueron cuatro) efectuada no ha sido contestada, encontrándose vencido el plazo otorgado”.En ese sentido, explica que “la caducidad implicará la cancelación de la inscripción del partido o agrupación municipal, en el Registro y la pérdida de la personería política, subsistiendo aquéllos como persona de derecho privado”.De esa manera el Movimiento de Integración y Desarrollo, que se acercó al Frente Renovador en los últimos años, y el Partido Intransigente, alineado al kirchnerismo, quedaron fuera del juego político.Además, otro espacio que quedó al borde de su desaparición es el Partido Humanista (PH), que ha sido intimado por la Junta para que regularice su situación. El PH, desde hace varios años se acopló al kirchnerismo, primero al espacio Nuevo Encuentro y luego, definitivamente al Frente para la Victoria.