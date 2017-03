PROVINCIA

¿Randazzo candidato? Aseguran que él "aún no dijo nada"

La tapa del diario Clarín, la foto junto al tren eléctrico en City Bell y el posterior enojo camporista hicieron que uno de los temas del día de ayer fuera la posible candidatura de Florencio Randazzo a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, desde el propio randazzismo salieron a calmar los ánimos.

Por caso, el senador Norberto García sostuvo que el hombre de Chivilcoy “aún no dijo nada sobre el tema” de su candidatura, y aseveró que “si decide postularse, lo anunciará él mismo. Hoy hay otros problemas para hablar y no de quién va a ser candidato”, manifestó.García insistió en declaraciones al diario La Razón que “no son momentos de hablar de candidaturas porque hoy hay cosas más importantes como el reclamo de los trabajadores, y además, en caso de que Florencio tome la decisión de postularse, lo anunciará él mismo y no a través de terceros”.“Si Florencio decide ser candidato lo anunciará directamente él. Hoy estamos con la mente en otra cosa, por los innumerables problemas que hay en el país y en la provincia”, finalizó el senador provincial.Vale resaltar que la diputada nacional Mayra Mendoza, apenas conocida la supuesta confirmación del ex hombre de los trenes, dijo a través de Twitter: "Un año y medio escondido mientras el pueblo sufre la embestida del gobierno de Macri-Vidal. Con nuevo sponsor se anima", expresó la quilmeña.En tanto, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, calificó a Randazzo como un “gran candidato” para el PJ, pero aseguró que la eventual postulación del dirigente “va a ser parte de la discusión” en el partido.“El peronismo tiene que ampliar la base, hablarle a muchos sectores que nosotros dejamos de hacerlo. Esa es la mirada que hoy, los que estamos de este lado, compartimos con Randazzo. Es por eso que a nosotros nos parece que sería un gran candidato”, indicó.