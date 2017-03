AUTOCRíTICA

Monzó al estilo Carrió: reconoció errores del Gobierno y destacó que la imagen de Macri cayó 10 puntos

Como si fuera una especie de Lilita peronista, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, volvió a hacer uso de la autocrítica y en consecuencia no dejar del todo bien parado al Ejecutivo que conduce el presidente Mauricio Macri. Además, en su paso por Intratables, pidió por Lilita candidata.

"Lo que quiere Carrió al igual que yo, es que en la provincia de Buenos Aires no fallemos. No tengo nada contra Jorge Macri. Lo que quiero es que en la Provincia vaya el candidato que asegure el triunfo del gobierno nacional", señaló el hombre de Carlos Tejedor, y claro, le puso todas las fichas a la líder de la CC."Más protagonismo que el que tiene Carrió es imposible. Trasciende fronteras. Todo es una encrucijada. Si perdemos con Jorge Macri, pierde un Macri", enfatizó Monzó en una entrevista concedida a Infobae.Y por supuesto, como es costumbre, se paró en la vereda de enfrente del consultor ecuatoriano. "Ni Durán Barba ni nadie puede saber mejor de la política territorial que quien vive en el territorio. A mí quien me venga a dar instrucciones de como tengo que hacer política en Carlos Tejedor, mi pueblo, o me retiro o lo pongo de candidato", afirmó."Durán Barba, desde el punto de vista comunicacional, es una persona que tiene mucha experiencia. Tiene mucho criterio. Cuando se excede el consultor y quiere resolver las situaciones políticas territoriales, es donde entra en problemas", añadió el ex ministro de Asuntos Agrarios de Scioli.En lo que respecta a la antes mencionada autocrítica dijo que "hay que corregir los errores no forzados porque erosionan la imagen del presidente. Bajó la imagen pero hay tiempo para rectificar. Bajó 10 puntos. Pero es relativo. La expectativa sobre el gobierno sigue siendo muy alta", aseveró.Por último manifestó que "hubo un exceso de creer que tenemos el mejor equipo. Nos pasa a todos los que fuimos funcionarios en el Ejecutivo. Queres, a veces, traer el primer equipo y crees que estas colocando los jugadores en el lugar que tienen que jugar"."Y cuando empezás a transitar el partido, con esa expectativa de que tenes los mejores jugadores, te das cuenta que el 4 no es 4, que el 10 no es 10, que tenes que empezar a hacer cambios o que no están para jugar esa liga", completó.