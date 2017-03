POSICIONES

Scioli pidió que el peronismo vaya a internas y que compitan todos los candidatos

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires se sumó al reclamo de un sector del partido justicialista, que busca llegar a las elecciones de medio término en unidad de concepción y dirimir las diferencias en las Primaria Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, consideró que hoy "cualquier candidato que quiera competir” en las elecciones legislativas “tiene que ir a las PASO", aunque evitó pronunciarse sobre una eventual postulación suya.Asimismo, manifestó que no piensa en ser candidato en la contienda electoral. "Estoy pensando en la Argentina y no en las elecciones", aseveró Scioli. En la misma sintonía, abogó por hacer uso de las elecciones primarias y señaló que “cualquier candidato tiene que ir a un proceso de las PASO”.En ese marco, el ex candidato a presidente por el Frente por la Victoria llamó a que el justicialismo haga "autocrítica, interprete las nuevas demandas de la sociedad, actualice nuestra doctrina y genere confianza y fe en la sociedad".Cabe destacar que, el último sábado en Mar del Plata, un encuentro del peronismo del interior dio el puntapié inicial para apostar a la confrontación partidaria en las elecciones internas.En ese sentido, el dirigente peronista de la quinta sección electoral Mario Baudry, había manifestado a La Tecla.Info que “el peronismo no está desunido, el peronismo es uno solo. Nosotros tenemos que ir a una elección, en las PASO, donde tratemos de llevar a los mejores, nunca más votar a los menos peores, que no representen a los que hacen las listas en Capital Federal, que las listas de estas elecciones las haga el pueblo peronista en sus unidades básicas y elijan a los mejores compañeros. La unidad no quiere decir que no pensemos distinto”.“El peronismo tiene que estar unido Hay que demostrarle a todos aquellos que tratan de desunir al peronismo, que hablan de la grieta, que dicen que hay dos peronismos, que no se equivoquen, nosotros podemos tener ideas distintas de cómo solucionar los problemas, pero tenemos la realidad de que los problemas se solucionan estando junto al pueblo”, disparó el último sábado en el Teatro Roxi, ante cerca de mil presentes.En la misma sintonía, se expresó el ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez. "A nosotros nos pretenden llevar a discusiones que no vamos a entrar. Cuando no hay voluntad de entender, que sea el pueblo el que en las PASO decida", señaló el máximo referente que tiene el Movimiento San Martín."Nosotros no podemos permitir que nadie nos ponga en el lugar de renegar de nuestro pasado, sentimos que Néstor y Cristina gobernaron para la mayoría de los argentinos y el que pretenda ubicarnos en un lugar diferente se equivoca. El peronismo no es sectario, sino abarcativo", agregó.