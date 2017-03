ADIOS A UNA TRADICION

Con los docentes en huelga, municipio eliminó las tizas y pizarrones

Se trata de General Viamonte, distrito administrado por el radical Franco Flexas, quien anunció que, de ahora en más, las aulas contarán con pizarras blancas y marcadores. El adiós a un emblema de la escuela tradicional.

“A partir de este ciclo lectivo no habrá más pizarrones y tizas en las aulas de Gral. Viamonte, porque las cambiamos por 200 pizarras nuevas para todas las aulas y escuelas del distrito”, anunció el intendente de Genera Viamonte, Franco Flexas, a través de las redes sociales.Y añadió: “Seguramente algún nostálgico derramará una lágrima pensando que desde ahora los chicos que entran a 1° grado no van a conocer la tiza y el polvillo, pero muchos maestros y chicos van a estar agradecidos. Un nuevo ciclo lectivo que comienza, con nuevos cambios”.La medida fue anunciada por el mandatario radical en medio del conflicto con los docentes de la Provincia que este lunes cumplieron la primera jornada de paro que se extenderá por 48 horas.Cabe destacar que en la última negociación paritaria, la Provincia realizó una oferta de un adelanto de 800 pesos para que comiencen las clases, además del 18 por ciento de aumento para todo 2017. No obstante, la oferta fue rechazada de lleno por los sindicatos que acusaron que la Provincia no presentó modificaciones y volvió a ofrecer un salario atado a la inflación.De esa manera, aseguraron que no se ataca la problemática verdadera y desde el Ejecutivo se esquiva el problema de la educacional en la Provincia. "Fue una gran improvisación del Gobierno", señaló el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, sobre la reunión y acusó que "no hubo propuesta salarial".