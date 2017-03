FUEGO CRUZADO

En medio del paro docente, Cambiemos se planta y profundiza la grieta con el kirchnerismo

Mientras desde los sindicatos apuntan al alto porcentaje de acatamiento a la medida de fuerza, desde el oficialismo salieron a cuestionar las intenciones políticas de la huelga que se extenderá por 48 horas. En sólo dos provincias el ciclo lectivo inició con total normalidad.

La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, sostuvo que el paro docente por 48 horas iniciado este lunes en toda la Provincia "viene muy fuerte" y reiteró que el sindicato está dispuesto "a dialogar" con el gobierno de María Eugenia Vidal.En este sentido, la gremialista aseguró que son cerca de 4 millones los chicos que no tuvieron clases en el inicio de clases y que el acatamiento a la huelga es de entre 85 y 90 por ciento."Por los datos que hemos recibido la medida viene muy fuerte", dijo la gremialista al atribuir la razón "al profundo malestar" que existe entre los docentes y explicó que mañana volverán a reunirse todos los gremios para ver los pasos a seguir.La medida de fuerza de los docentes fue apoyada por parte de la sociedad, incluyendo a la oposición tanto bonaerense como del resto del país, cuestión que fue tomada por el oficialismo como una postura política.Al respecto, el viceministro de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, afirmó que el paro docente está enmarcado en el comienzo del año electoral y remarcó que “llama la atención que protesten hoy y no lo hayan hecho antes. Eso confirma que es un paro político, lo hacen quienes se callaban ante la negación de la pobreza y la inflación kirchnerista”.En ese sentido, el funcionario nacional que acompaña a Rogelio Frigerio expresó que “son los que se olvidaron de los trabajadores durante 12 años, los que no entienden todavía que la Argentina empezó un proceso de cambio a través del diálogo y la búsqueda de consensos”.“Quizás al kirchnerismo le molesta que dialoguemos y que estemos bajando la inflación”, sentenció García De Luca y añadió “no está en discusión la protesta como forma de ejercer la ciudadanía. Pero el chip es viejo, ellos se resisten a entender que la sociedad pidió un cambio, ahora tienen un gobierno con el que, si quisiesen, pueden dialogar y trabajar”.Por último, el viceministro del Interior pidió mirar que dirigentes políticos están apoyando el paro y lo enmarcó dentro del escena electoral: “Cuando uno ve a dirigentes políticos apoyando está protesta, no puede ver otra cosa que las elecciones a la vuelta de la esquina. Nosotros como gobierno tenemos que seguir trabajando a pesar de la especulación de algunos, porque los principales perjudicados por esta protesta son los trabajadores, no hay paradoja más grande”, concluyó García De Luca.Cabe destacar que en la última negociación paritaria, la Provincia realizó una oferta de un adelanto de 800 pesos para que comiencen las clases, además del 18 por ciento de aumento para todo 2017. No obstante, la oferta fue rechazada de lleno por los sindicatos que acusaron que la Provincia no presentó modificaciones y volvió a ofrecer un salario atado a la inflación.De esa manera, aseguraron que no se ataca la problemática verdadera y desde el Ejecutivo se esquiva el problema de la educacional en la Provincia. "Fue una gran improvisación del Gobierno", señaló el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, sobre la reunión y acusó que "no hubo propuesta salarial".