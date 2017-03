¿SE SEPARA?

Nicole Neumann: "Siempre tengo el fantasma de la separación"

La modelo puso de manifiesto el nivel de fragilidad de su relación con Fabián Cubero aunque aseguró que luchan por mantenerla.

Tras la confirmación de la crisis en su matrimonio con Fabián "Poroto" Cubero, Nicole Neumann aseguró luchan todos los días por salvar la relación."Yo siempre tengo el fantasma de la separación. Siempre tengo esos miedos dando vueltas porque sufrí el trauma de que mis papás se separaron cuando yo era muy chica", admitió Nicole. "Pero bueno, son solo eso, fantasmas, y si nos separáramos sé que no somos los padres que eran mis padres cuando yo era chica", dijo al ciclo Agarrate Catalina, por La Once Diez.Tras unas vacaciones familiares en Punta del Este, Nicole enfatizó su lucha: "Peleamos porque la familia siga unida y luchamos día a día. Empezamos terapia de pareja pero no la sostuvimos mucho. Ahora estamos bien, seguimos trabajándolo, la pareja y el amor tiene que con una construcción del día a día".