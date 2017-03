EL ANTES Y EL DESPUÉS

La sorprendente transformación de famoso tras bajar 38 kilos

Luego de abandonar las harinas, Gastón Trezeguet mostró su renovada figura.

Ultimos 5Kg por bajar !🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/wYhmiLEVl3 — Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) 16 de diciembre de 2016

Gastón Trezeguet bajó 38 kilos y está igual a cuando se hizo famoso hace 16 años. Con la ayuda de un nutricionista, armó un plan de alimentación sano pero no estricto, en el que abandonó para siempre las harinas y comió en su mayoría ensaladas abundantes de verduras con pechugas de pollo grilladas o carne y yogures descremados.Así lo hizo saber a través de Twitter, quien demostró que si se quiere algo y se hace el mayor esfuerzo, se lo puede conseguir.Hace seis meses, se dio cuenta de que necesitaba bajar algunos kilitos. Con la ayuda de un nutricionista, armó un plan dietario sano pero no estricto, en el que abandonó para siempre las harinas y comió en su mayoría ensaladas abundantes de verduras con pechugas de pollo grilladas o carne. Para el postre, sólo tenía permitido comer yogurts descremados. El ejercicio recién lo arrancó cuatro meses después, y muy de a poquito. "Hace dos meses que hago bicicleta. Tengo 15 minutos de ida y otros 15 de vuelta a Endemol y los hago en bici. No es demasiado por ahora, pero ayuda un montón", le contó Gastón a PRONTO.com.ar.¡Mirá!