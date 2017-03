HACIA LAS ELECCIONES

Duhalde quiere disputar la conducción del PJ con un “peronismo unido”

El ex presidente anunció que se anotará en la carrera para presidir el partido a nivel nacional, cargo que actualmente ocupa el diputado José Luis Gioja, quien tiene mandato hasta 2019.

En medio de la reconstrucción del peronismo tras la derrota electoral de 2015, el ex presidente Eduardo Duhalde anunció sus intenciones de conducir el Partido Justicialista “en el que se respete y valore la doctrina humanista y social que tuvo en sus orígenes el justicialismo".En diálogo con Télam, Duhalde adelantó que está organizando a un sector peronista que reúna "a todos los que creemos que hemos fracasado y que no hay que volver a lo de antes porque -el kirchnerismo- es también parte del fracaso del país" aunque advirtió que este armado tiene como meta las elecciones presidenciales de 2019 y no los comicios legislativos de este año.En un acto de la línea justicialista enfrentada al kirchnerismo, Justicia y Dignidad Peronista, Duhalde calificó de "ridícula" la posibilidad de un armado electoral por afuera del Partido Justicialista (PJ) porque "los militantes nunca nos jubilamos y yo nací siendo peronista y gremialista y jamás haría algo por fuera de nuestro partido (PJ)".Con respecto a los comicios legislativos de este año, el ex gobernador bonaerense consideró: "Todavía no se sabe cuales serán los candidatos del peronismo porque no hay, falta muy poco y está todo muy confuso, a pesar de que es una elección importante, pero yo no voy a participar. Soy una persona responsable y reconozco que no estoy para ser candidato. Estoy para otra cosa".Al respecto del futuro del movimiento político creado por el general Juan Domingo Perón, el dirigente de Lomas de Zamora sostuvo: "La reconstrucción del peronismo debe surgir desde el movimiento obrero, desde las bases, y de tener claro que no puede haber más odio ni resentimiento"."Lo que se hizo hasta ahora estuvo muy mal porque de los 34 años desde la recuperación de la democracia, el peronismo gobernó 25 y el país está peor ya que hay más pobres y el delito organizado sigue avanzando", continuó.Durante la entrevista, Duhalde afirmó: "Hay que reprogramar al peronismo porque las históricas banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política son banderas que han tomado todos los partidos y nosotros tenemos que pensar en el futuro donde todos los argentinos sean propietarios".En el acto realizado en el teatro de la sede porteña de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y afines (SDDRA), los apoderados de la línea '"Justicia y Dignidad Peronista", Oscar Diani y Omar Gadea hicieron un detalle de las supuestas ilegalidades que cometieron las autoridades del PJ a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires durante el kirchnerismo y reforzaron el compromiso de "seguir luchando en la justicia para exigir que el partido vuelva a estar en manos de los afiliados peronistas".