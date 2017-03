SIN CLASES

Primer día de paro docente: Provincia insiste con su “carácter político”

Los trabajadores de la educación cumplen la primera jornada de huelga, que se extenderá por 48 horas. La medida de fuerza afecta el inicio del ciclo lectivo en todo el territorio bonaerense. Desde el Gabinete de Vidal volvieron a arremeter por la decisión de los docentes.

Los docentes bonaerenses cumplen este lunes la primera jornada de paro, que se extenderá en toda la Provincia durante 48 horas, afectando de esta manera el inicio del ciclo lectivo.Al respecto, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aseguró este lunes por la mañana que el paro de los docentes "definitivamente tiene un carácter político"."Ofreciéramos lo que ofreciéramos" la medida de fuerza se iba a llevar a cabo igual, sostuvo el funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, quien lamentó que han chocado contra "un paredón" en las discusiones con los sindicalistas.Villegas expresó que la huelga "definitivamente tiene un carácter político" y apuntó contra los representantes de los gremios, a quienes responsabilizó por la decisión de no iniciar las clases este 6 de marzo, tal como estaba estipulado en el calendario escolar.Cabe destacar que en la última negociación paritaria, la Provincia realizó una oferta de un adelanto de 800 pesos para que comiencen las clases, además del 18 por ciento de aumento para todo 2017. No obstante, la oferta fue rechazada de lleno por los sindicatos que acusaron que la Provincia no presentó modificaciones y volvió a ofrecer un salario atado a la inflación.De esa manera, aseguraron que no se ataca la problemática verdadera y desde el Ejecutivo se esquiva el problema de la educacional en la Provincia. "Fue una gran improvisación del Gobierno", señaló el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, sobre la reunión y acusó que "no hubo propuesta salarial".