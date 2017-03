MOVILIZACIONES

6, 7 y 8: concejales K de toda la Provincia se suben a la movida

Más de 300 concejales del FPV de la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, convocan a movilizar el 6, 7 y 8 de marzo. Además, manifiestan su repudio a la "persecución política, judicial y mediática sobre la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia".

"Los concejales de la Provincia de Buenos Aires abajo firmantes repudiamos la persecución política, mediática y judicial que sufre Cristina Fernández de Kirchner y su familia", inicia el comunicado.Y agrega que "en las últimas horas, Cristina denunció que Bonadío pretendía privar de la libertad a su hija, Florencia Kirchner. A pesar de que la maniobra se vio frustrada, quedó claro que el show mediático que esperan montar en Comodoro Py el 6 y 7 de marzo no tiene otro objeto que producir un episodio distractivo destinado a ocultar la situación que atraviesa el país y desprestigiar a la principal oposición al gobierno de Macri"."Mientras tanto, la pobreza y desempleo crecen, el consumo está en sus niveles más bajos desde 2001, la inflación duplica la de 2015, la transferencia de ingresos hacia el 1% más rico de la población se estima en 25 mil millones de dólares y el deterioro en los salarios es de 10 puntos en promedio. Por eso los trabajadores se movilizan el 7 de marzo: para ponerle un freno a estas políticas neoliberales. Y por eso, también movilizamos con ellos", continúa.En el final, señala "el 8 de marzo es el paro internacional de las mujeres. Siendo la Provincia de Buenos Aires el territorio nacional con el mayor índice de violencia de género, nos preocupa que la gobernadora Vidal no haya hecho referencia alguna del tema en su discurso de apertura de sesiones legislativas".Y remata: "Nosotros, como representantes de los vecinos de cada municipio, adherimos al paro del 8 y a las reivindicaciones de las luchas de género. Queremos vivir en una Provincia de iguales".ALMIRANTE BROWN: Jesica Solís; María Rosa Martínez; Ignacio Villaronga; Norma Warrel; Juan Fabiani; José Lepere; Marilina Russo; Carlos Falce; Carlos Carvajal; Ángel Akike; Laura Silvetti; Norma Ilescas; Ofelia Quintana; Antonio Roa; María Rosa Martínez. AVELLANEDA: Hugo Barrueco; Jorge Deglinocenti; Emmanuel González Santalla; Agustina Abelleyra; Matías Murabito; Ernesto Griego; Héctor Villagra; Rubén Cavaleti; Carlos Michelena; Maia Lata. AYACUCHO: Darío David; Paola Domínguez; Sixto Sanabria. BALCARCE: Juan Pablo Vismara. BERAZATEGUI: Hugo Fernández; Carlos Martino; Leonardo Virardi; Ana Espínola; Margarita Mateo; Nieves Casella; Diego Bravo; Roberto Betancourt; Ramón Rodríguez; Fernando Tevez; Marcelo Romio; Francisco Colman; Roberto Di Manzo; Néstor Hurtado; Lucas Palmadesa. BRANDSEN: Cielo Carasatorre; José González. CAMPANA: María Soledad Calle; Olga García; Luis Chesini; Adrián Rey; Felix Reynoso; Osvaldo Fraticelli. CARLOS CASARES: Luisina Delponte; Emmanuel Gemelli; Sergio Carciofi; Ana Laffont; Nilda Martin; Elio Vicente; Leandro Madera; Silvia Sette; Ana María Grassetti. CARMEN DE ARECO: Iván Villagrán. CHASCOMUS: Juan José Cano; Héctor Larramendi; Ana Julia Francese; Gabriel Macchi. COLÓN: Waldemar Giordano; Elías Turre; Rocío Martínez; Gonzalo Villalonga; Mauricio de Marco; Pablo Pino. CORONEL ROSALES: Alicia Amiot; Luis Rodolfo Coca. DOLORES: Simón Ignacio Barraza; Germán Agustín Castellá; Verónica Celasco; Gonzalo Tavella. ESCOBAR: Pablo Ramos; Daniel Bufelli; Hugo Cantero; María Rosa Pereyra; Oscar Fontan; Mónica Díaz. EZEIZA: Fabián Dragone. FLORENCIO VARELA: Jorge Romero; Héctor Salatino; Mariano Camilletti. GENERAL LAS HERAS: Juan Manuel Cerezo; Juan Manuel Eyheramonho; Ernesto Arregui; Natalia Notari; Florencia Murgo; Cristian Adrián Alonso. GENERAL RODRÍGUEZ: Carlos Paz; Mauro García; Claudia Guerra; Reinaldo Torres; Gastón Domínguez. GENERAL SAN MARTÍN: Hernán Letcher. GENERAL VILLEGAS: Sol Fernández; Marcelo Tau. HIPÓLITO YRIGOYEN: Ignacio Pugnaloni; Jacinto Gonzales; Juan Manuel Marcos; Linda Lopez. HURLINGHAM: Martín Rodríguez; Adrián Eslaiman; Cecilia Sáenz. ITUZAINGÓ: Daniel Larrache; María Susana Reperro. JOSÉ C. PAZ: Claudio Anzuate; Vanina Farnos. JUNÍN: Gustavo Traverso; Maia Leiva; Lautaro Mazzutti; Olga Prieto; Rodolfo Bertone. L. N. ALEM: Edgardo Cavaglia; Fernando Germán Ureta; Selva Ibáñez; Carlos Ferraris; Matías Cano; Miguel Olguín. LA MATANZA: Ricardo Rolleri; Angel Aisa; Jorge Blanco; Fabián Arias Pereyra; Adrian Pagani; Mónica Noguer; Marcelo Haljan; Darío Butera; Miguel Bampini; Victoria Sanglimbeni; Pedro Ramirez; Jorge Gomez; María del Carmen Balestrini. LA PLATA: Fabián Lugli; Gabriel Bruera; Gabriel Céspedes; Lorena Riesgo; Silvana Soria; Pedro Borgini; Guillermo Cara; Florencia Saintout; Gastón Castagneto. LAS FLORES: Federico Bugatti; Marcela Claudia Melo; Rogelio Díaz. LEZAMA: Lorena Silva. LOMAS DE ZAMORA: Álvaro Llambi; Héctor Fuentebuena; Julio Rivero; Emiliano Baloira; Miguel Font; Vanesa López; Ana Tranfo; Sergio Oyhamburú; Claudio Menéndez; Santiago Carasatorre; Gabriel Giurliddo; Daniela Vilar. LOS TOLDOS: María Eugenia Sánchez. LUJÁN: Érica Pereyra; Vanina Pascualin. MALVINAS ARGENTINAS: Gerónimo Moyano; Ramiro Ferrau; Ariel Fernández; Zulma Vela; Marcelo Caravaggio; Eliana Balmaceda; María Del Valle Suárez; Andrea Karina Pavon. MAR DEL PLATA: Marina Santoro. MARCOS PAZ: Carlos Guardia. MERCEDES: Santiago Altube; Matías Dematei; Celeste Burone; Patricia Prenitune; Cesar Luis Salazar; Carlos Garro; Mariana San Martín. MERLO: Walter Beltrán; Patricia Verónica Alvez. MORENO: Martín Osorio, Sandra Cruz. MORÓN: Hernan Sabbatella; Diego Spina; Florencia De Luca; Virginia Veyga; Rogelia Franco; Juan Carlos Martínez; José María Ghi; Claudio Román. OLAVARRÍA: Federico Aguilera; Saúl Bajamón; Adriana Capuano; Germán Aramburu. PEHUAJÓ: Rosa Ron; Pablo Zurro; Matías Rodríguez; Diego Videla; Miguel Elola; Francisco Feo; Julio Cesar Páez; María Cristina Román; Alfonsina Gónzalez Cabo; Zulema, Aguaron. PERGAMINO: Lisandro Bormioli; Laura Clark. PILAR: Juan Pablo Roldán; Marcela González, Marcia González, Juan Luna; Sebastián Pérez. PINAMAR: Claudio Galarza; Gregorio Estanga; Juanjo Dos Santos. QUILMES: Eva Mieri; David Gutiérrez; Daniel Gurzi; José Barros; Nancy Espósito; Claudio González; Edith Llanos; José Migliacho; Angel Garcia. RAMALLO: Elvio Zanazi. SALADILLO: Diego Yanson; Erika Garcia; Maria Marta Delucia; Jorge Lenzi; Amaro Sarlo; María Mancini. SAN ANDRÉS DE GILES: Facundo Ballesteros; Marta Ponte; Gabriel Pedretti; Laura Branchini. SAN ANTONIO DE ARECO: Emilio Ciaffardini; Ricardo Vaccarezza; Alejandra Acuña; Violeta Caldera; Mariano Pinedo; Florencia Mendizabal; Nicolás Marinkovic. SAN FERNANDO: Ignacio Álvarez. SAN ISIDRO: Juan Ottavis; Fabián Brest; Leandro Martin. SAN MIGUEL: Marcela Viguera; Bruno Baschetti; Juan José Castro; Javier Coronel. SAN VICENTE: Claudia Ramos; Jorge Massatti; Andrés Loruso; Lucas Di Sabatino; Nicolás Mantegazza; Paula Pereyra. TANDIL: Darío Méndez; Rogelio Iparraguirre; Ma. Eugenia Pone; Corina Alexander. TIGRE: Roxana López; Martín Gianella; Florencia Mosqueda; Sergio Romano. TRENQUE LAUQUEN: Federico Crowder; Pablo Larrosa. TRES ARROYOS: Graciela Callegari; Mercedes Moreno; Martín Garrido. TRES DE FEBRERO: Máximo Rodríguez; Marta Burgos; Osvaldo Santoro; Cristina Heredia; Alejandro Collia; Carlos Montaña; Agustín Ciorciari. 25 DE MAYO: Gloria Argañaraz; Cecilia Pezzelatto; Gerardo Ponzo; Héctor Gaya.