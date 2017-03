VILLEGAS

Acosado por el agua y la política

El distrito enfrentó en los últimos meses la peor inundación de veinte años a esta parte. La oposición no perdió la oportunidad para intentar avanzar con pedidos de interpelación al alcalde Eduardo Campana.

El municipio de General Villegas se enfrentó durante el último año no sólo a las tempestades climáticas, sino también a las políticas. El distrito gobernado por Eduardo Campana (Cambiemos) quedó en el foco de los principales medios nacionales en los últimos meses por las inundaciones en las localidades de Piedritas y Emilio V. Bunge, donde ingresó el agua en el casco urbano.La oposición, atenta a la situación de crisis, no tardó en cuestionar la gestión del intendente oficialista. En enero, los ediles avanzaron con un pedido de interpelación relacionado con la supuesta criminalización de una protesta de vecinos en reclamo de presencia estatal. Luego, el Frente Renovador intentó avanzar con un segundo pedidode interpelación al jefe comunal, pero quedó desestimado cuando el massismo no logró el acompañamiento de todo el arco opositor.En diálogo con La Tecla, Campana se refirió al pedido elevado para que explicase el motivo por el que ingresó agua en Piedritas. “En realidad, la situación es bastante clara. Habíamos estado reunidos la semana anterior con todos los presidentes de los bloques del Concejo Deliberante, y con el secretario de Obras Públicas, y fue una charla amena. Después pasó esto, y en-tendimos que fue una manera de politizar una protesta y una situación tremenda que está viviendo el partido de General Villegas”, expuso.Agregó el alcalde: “Estamos inundados desde el año anterior, durante todo el año, entonces no vemos que esto beneficie a la población ni a los vecinos que están realmente sufriendo y por lo cual todos tenemos que trabajar. En el caso de los otros bloques, las otras fuerzas políticas representadas en el Concejo Deliberante, no dieron lugar a la interpelación; entonces, la reflexión que uno hace es la siguiente: si bien los diferentes bloques y distintos funcionarios, vecinos, representantes de instituciones intermedias, todos han estado trabajando para paliar esta situación tan difícil que ha vivido nuestro partido, no hemos visto que el FR nos haya acompañado en esta instancia”.Por otro lado, el diputado nacional del Frente Renovador y exintendente del distrito, Gilberto Alegre, analizó la situación en diálogo con este medio. “Se produjeron demasiados hechos complicados y difíciles para la gente de General Villegas y no ha habido una explicación clara del intendente respecto de lo que está pasando. Hubo pueblos aislados durante muchísimo tiempo sin que se hiciera ninguna obra para poder mejorar, e ingresó agua en Piedritas y Bunge, cosa que no había ocurrido históricamente”, dijo.Asimismo expresó que General Villegas ya había sufrido inundaciones importantes en las que había intervenido la Dirección de Hidráulica, y había avanzado en los planes de defensa en cada una de las localidades.“Lo que queremos saber desde el Frente Renovador es por qué no se dio cumplimiento a todos los programas que existían”, indicó el exintendente y actual legislador.