MAR DEL PLATA

Julián Domínguez: “El peronismo no es sectario, sino abarcativo"

En el cónclave que el peronismo del interior lleva adelante en Mar del Plata, uno de los referentes que tiene el PJ habló sobre la necesidad de que sea el voto popular el instrumento que legitime a los candidatos.

En el cierre de la jornada, Julián Domínguez insistió en la arenga para que el peronismo pase por el proceso de internas y juegue unido."A nosotros nos pretenden llevar a discusiones que no vamos a entrar. Cuando no hay voluntad de entender que sea el pueblo el que en las PASO decida", señaló el máximo referente que tiene el Movimiento San Martín."Nosotros no podemos permitir que nadie nos ponga en el lugar de renegar de nuestro pasado, sentimos que Néstor y Cristina gobernaron para la mayoría de los argentinos y el que pretenda ubicarnos en un lugar diferente se equivoca. El peronismo no es sectario, sino abarcativo", agregó.Adempás, el chacabuquense sostuvo que en las elecciones "se gana despertando conciencia" y recordó que en el 2015 "nos acusaron de campaña del miedo y claro que teníamos miedo porque si íbamos de rodilla a los fondos buitres íbamos a endeudar a los argentinos".Al respecto, Domínguez observó que "en 4 meses este gobierno endeudó a Argentina más que en toda la dictadura militar" y apunto que los que integran el gabinete de Cambiemos "no vinieron con un plan de gobierno, vinieron con un objetivo los que eran ricos deber ser más ricos".Por último, en su oratoria, recordó: "El peronismo sólo va a ser peronismo si representa al pueblo o es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes".y agregó: "Si escuchamos a los trabajadores no nos vamos a equivocar, la discusión está en cada gremio. No llegamos a la política para discutir un cargo personal sino porque tenemos vocación de servicio, porque queremos un país que viva de pie. Argentina tiene todo lo que tiene que tener para vivir de pie.Cabe destacar que en la previa al encuentro, en diálogo con La Tecla, el dirigente peronista había considerado en el peronismo “vamos a trabajar para darle al país lo mejor de nosotros”, al tiempo que recordó que las medidas que el gobierno ha tomado "nos ha alejado del camino del consumo y de la certeza laboral”