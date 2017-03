INCENDIO EN COMISARIA

Senadores del FpV piden respuestas por las muertes en Pergamino

Senadores del Frente para la Victoria exigieron explicaciones al gobierno bonaerense por la muerte de siete personas que estaban privadas de la libertad en la comisaría 1ra de Pergamino. Los legisladores presentaron un pedido de informes en el cual requieren datos que puedan dar cuenta de las causas del incendio producido en esa dependencia

Los senadores del Frente para la Victoria quieren saber hasta el último detalle de lo sucedido en la comisaría primera de Pergamino, donde el jueves murieron 7 hombres que estaban detenidos allí. Mediante un pedido de informes solicitaron datos acerca de las causales del siniestro, e información sobre el operativo de evacuación y los funcionarios responsables pertenecientes a la Policía Bonaerense.Además, exigieron conocer los motivos por los cuales las personas fallecidas se encontraban privadas de su libertad y cuáles fueron las autoridades competentes que dispusieron esas detenciones.“Lo que le estamos exigiendo a las autoridades provinciales es saber realmente lo que sucedió adentro de la comisaría. Tienen que hacerse responsables de los hechos” sostuvo la senadora kirchnerista Cecilia Comerio; quien agregó que “las muertes son el resultado de una política criminal y de seguridad centrada solo en el encarcelamiento, que ni siquiera protege los derechos más básicos de los detenidos”.Además, la legisladora aseguró que “la Gobernadora y el Ministro de Seguridad deben dar explicaciones sobre por qué no hubo plan de emergencia, en qué circunstancias ocurrieron los hechos y cuál fue su origen, por qué no hubo medidas de seguridad adecuadas y cuál era la situación procesal en la que se encontraban los internos”.Por su parte, la senadora Mónica Macha aclaró que "lo sucedido en Pergamino es una de las peores situaciones de violencia institucional que registramos en comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Todo estuvo mal hecho. Había casi 20 personas en un lugar que no estaba preparado para esa cantidad, lo cual generaba hacinamiento y degradación en las condiciones de detención”.“Que nadie del gobierno de Cambiemos se haga el desentendido, las siete personas calcinadas murieron por responsabilidad del Estado provincial” sostuvo la legisladora del Frente para la Victoria.“Es un despropósito la política en seguridad que lleva adelante Vidal. Quiere reformar el sistema penitenciario pero ni siquiera puede establecer los controles necesarios para que no haya personas detenidas y hacinadas en comisarías. Con la llegada del macrismo al gobierno ha habido un desmadre de las fuerzas de seguridad que se mueven con total impunidad y una escalada punitiva en el modo de resolver los conflictos. El gobierno de Vidal ya batió el récord de personas detenidas" culminó.