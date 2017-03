EN MAR DEL PLATA

Mario Baudry: “hay que unirse aunque haya diferencias, porque hay que defender al trabajador”

El dirigente peronista de la Quinta sección electoral, encargado de abrir el encuentro del peronista, abogó por la fortaleza del pejotismo y llamó a “demostrar a aquellos que tratan de desunirnos, que no se equivoquen, porque podemos tener diferentes ideas pero una misma realidad”.

“Argentina hoy necesita trabajo y gente que luche por eso”, abrió la jornada el doctor Mario Baudry. De esa manera, el dirigente de la Quinta sección electoral destacó que “aquellos pueblos que no tienen memoria, difícilmente tengan futuro. Argentina está pasando por esos momentos, hemos vuelto atrás muchos años en la construcción de un país sólido”.En ese sentido, Baudry subrayó: “El peronismo tiene que estar unido”. “Hay que demostrarle a todos aquellos que tratan de desunir al peronismo, que hablan de la grieta, que dicen que hay dos peronismos, que no se equivoquen, nosotros podemos tener ideas distintas de cómo solucionar los problemas, pero tenemos la realidad de que los problemas se solucionan estando junto al pueblo”, disparó.Asimismo, sostuvo que “el peronismo no está desunido, el peronismo es uno solo. Nosotros tenemos que ir a una elección, en las PASO, donde tratemos de llevar a los mejores, nunca más votar a los menos peores, que no representen a los que hacen las listas en Capital Federal, que las listas de estas elecciones las haga el pueblo peronista en sus unidades básicas y elijan a los mejores compañeros. La unidad no quiere decir que no pensemos distinto”.Por otra parte, el dirigente cuestionó la elección bonaerense de 2015: “Imagínense lo mal que hicimos los bonaerenses, que tenemos una gobernadora que era la vicejefa de la ciudad de Buenos Aires. Hay que trabajar mucho para que en 2019 tengamos un gobernador que sea bonaerense, no importa de qué partido, lo importante es que sea bonaerense”, aseveró.“Hemos perdido nuestra identidad, hoy nos manejan desde la Ciudad de Buenos Aires, casi todos los ministros son ex funcionarios porteños y a algunos tenemos que agarrar un GPS y dárselo para que conozcan la Provincia”, reflexionó.En esa sintonía, reprochó las medidas del gobierno en detrimento de la sociedad. “Cambiemos vino para borrar la especulación, y a un año y medio de su gestión tenemos que la especulación económica es la vedette en Argentina; y están destruyendo las fábricas”, señaló.“Cambiemos vino para dar seguridad y los índices de inseguridad han crecido estrepitosamente, también le pagaron a los Fondos Buitre y hoy tenemos el mayor endeudamiento de la historia, más de 60 mil millones de dólares en deuda para los próximos años”.De esa manera, Baudry remarcó que “vienen tiempos difíciles y el pueblo necesita ser uno solo, podemos tener diferencias, podemos creer que la otra persona no nos quiere, que es un traidor, pero hay que unirnos, la única manera de derrotar a los oligarcas que nos gobiernan hoy es estar unidos, no hay formas de hacerlo si no es unidos”.“Este acto no es de un sector del peronismo, invitamos a todos porque estamos tratando de lograr la unidad”, cerró el dirigente de la quinta sección, al mismo tiempo que pidió apoyar la marcha de la CGT del próximo martes: “no podemos permitir que el movimiento obrero se encuentre solo en la lucha”.