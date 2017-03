APOYO

La adhesión del PJ nacional al cónclave en Mar del Plata

El exgobernador de San Juan y presidente del Consejo Nacional Justicialista, José Luis Gioja, expresó su respaldo: "Este acto que dignifica la labor militante, y en estos momentos adquiere especial relevancia actividades como la que ustedes llevan adelante"

A continuación, se transcribe la carta:“Nada me hubiese gustado más hoy que estar presente junto a ustedes en la bellísima ciudad de Mar del Plata para compartir junto a tantísimos estimados amigos esta jornada de reflexión y trabajo que tiene como objetivo el triunfo del justicialismo, para que la Argentina en general y la provincia de Buenos Aires en particular vuelvan a la senda del crecimiento y el progreso con justicia social.Razones institucionales y políticas en mi provincia San Juan me impidieron estar acompañándolos, pero no quisiera ser ajeno a este acto que dignifica la labor militante, esa que se hace con vocación para honrar el bien común, y que sé y me consta que ustedes realizan.En estos momentos adquiere especial relevancia actividades como la que ustedes llevan adelante porque los trabajadores, los jubilados y los sectores más vulnerables bonaerenses están sufriendo en su propia carne el flagelo de la desocupación, el de la falta de oportunidades, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los que tienen la suerte de tener trabajo, el cierre de comercios e industrias, el crecimiento de la importación indiscriminada y la escalada de los precios básicos de la canasta familiar. La provincia de Buenos Aires necesita imperiosamente de la voluntad de sus dirigentes para encontrar el camino del diálogo y la estrategia común en pos de la unidad del peronismo, aún con elecciones PASO sanas si es que fueran necesarias.Además en nuestro país este año se llevará a cabo un proceso electoral fundamental para que el peronismo retome la senda del triunfo y en la provincia de Buenos Aires se va a disputar la madre de todas las batallas, y es allí donde deberemos estar preparados para derrotar al adversario liberal que hoy gobierna y que le saca al pueblo sus derechos y privilegia a los que más tienen. Queridos compañeros y compañeras, les dejo un fuerte abrazo peronista y los saludo con todo mi afecto,José Luis Gioja”