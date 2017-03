CÓNCLAVE PJ

En Mar del Plata, el peronismo del interior volvió a clamar por la unidad del partido pero sin dedocracia

Intendentes, legisladores y dirigentes del PJ que representan a distritos del interior bonaerense llevaron adelante el cónclave pejotista en La Feliz. Con una impronta similar al encuentro realizado el año pasado en Cañuelas, el peronismo de la provincia profunda dio una clara muestra de fortaleza y unidad de concepción, ante un teatro desbordado de presentes. El concepto que primó es que el pueblo peronista elija a sus dirigentes. Cerró el encuentro Julián Domínguez.

Tal como sucedió en Cañuelas el 28 de septiembre pasado, el peronismo del interior dio una nueva muestra de fortaleza de cara a las elecciones de medio término. Este sábado, en Mar del Plata, referentes de todas las secciones dijeron presente en el Teatro Roxi, ubicado en la calle San Luis N° 1750, entre Peatonal San Martín y Rivadavia, para encabezar un acto masivo, que llenó las instalaciones del teatro.La apertura del acto estuvo a cargo del dirigente peronista de la Quinta sección, Mario Baudry, quien antes del cónclave señaló a La Tecla.info que “la idea es tratar de hacer una prenda de unión entre todos los bonaerenses y juntar a los peronismos para que más allá de la diversidad que pueda tener cada sector se haga un solo grupo”.“Nosotros tenemos unidad de concepto y puede haber diferentes formas de encarar un problema, con lo cual seguramente vamos atrás de la misma solución pero tenemos distintos métodos”, subrayó Baudry.De esa manera, sentenció que “si no somos inteligentes para hacer una lista de unidad es bueno que exista la democracia en el partido y que cada uno se presente en la lista que quiera, para eso Néstor Kirchner inventó las PASO, para paliar diferencias y que en las generales vayamos todos juntos. Faltan 22 semanas y eso es muy poco para lograr una unidad”.Lo que quedó como conclusión del encuentro es que el peronismo del interior clama por la unidad, pero no a cualquier precio; y que ya yo hay más lugar para que la confección de las listas esté fuera del ámbito propio del partido, y que sean “los peronistas quienes elijan a quienes nos representan.El dirigente local y portuario Daniel Sosa manifestó: “Hay que analizar por qué perdimos teniendo un gobierno nacional que hizo las mejores leyes, alguien se tiene que hacer cargo. Algo pasó abajo, alguien no hizo bien el trabajo. Teníamos a uno de los que ahora se pone las plumas armando las listas en la provincia de Buenos Aires”. En la misma línea, continuó: “Yo no sé por qué José Ottavis hace lo que hace, pero alguien se tiene que hacer cargo”.De cara a las legislativas, respaldó la unidad del peronismo y concluyó: “Vamos a trabajar por Mar del Plata, gracias Mario (Baudry) por esta confianza que me estás dando, gracias Julián (Domínguez) por estar presente y acompañar”.Entre los oradores se destacó el diputado nacional Gustavo Arrieta, quien manifestó: “Este tipo de convocatorias sirve para plantear tensiones, para analizar lo que nos está pasando. La mayoría de nosotros provenimos del peronismo de la Provincia y somos responsables con diversos grado de que habiendo hecho muchas cosas los gobiernos de Néstor y Cristina durante los últimos 15 años, hayamos perdido las elecciones”.En este sentido, infirió: “El peronismo y el movimiento nacional está severamente interpelado hacia adentro para saber qué es lo que hemos hecho los dirigentes, los militantes, los intendentes, los concejales, los diputados, para que este proyecto político haya perdido las elecciones en noviembre. A veces en el trabajo del día a día es difícil aún para nosotros encontrar respuestas absolutas, que sean verdades. Cada uno de nosotros desde su lugar hace su análisis y tiene su verdad, que es relativa. Tenemos en muchos casos coincidencias, y en otros casos diferencias, pero a partir de la suma de verdades relativas tenemos que construir la verdad absoluta”.A su vez, de cara a las elecciones, respaldó las PASO: “Tenemos que ser generosos. Es fácil construir con aquellos con los cuales pensamos exactamente igual, el desafío es construir con los compañeros con los cuales tenemos diferencias. Tenemos que armar un proyecto colectivo en el que nadie sea descalificado por pensar distinto con respecto a la metodología electoral. Ese es el desafío que tiene el peronismo. El partido intenta avanzar en un esquema en el que todos se sientan convocados, y de la competencia pueden salir aquellos compañeros que van a representarnos para que el peronismo vuelva a ser el gobierno”.En tanto, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, habló de la coyuntura local y la esencia de su gobierno: “Tenemos un Concejo Deliberante en contra, la municipalidad está desfinanciada y estamos haciendo un gran esfuerzo porque, a pesar de eso, no hemos despedido a ningún trabajador”, consideró el jefe comunal.“Los municipales nos cuentan que con Néstor y Cristina se endeudaban para comprar un auto, arreglar el baño y hoy nos estamos endeudando para comer. Eso es lo preocupante y lo que está en juego en estas próximas elecciones, por eso es importante esta reunión del peronismo, porque debemos ir unidos, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo”, agregó.A su tuirno, Julián Domínguez, responsable del cierre del encuentro, subrayó: "No queremos la unidad por sí mismo. La única manera que vuelva a enamorar al pueblo argentino si representa un solo interés el del pueblo".Y agregó: Los peronistas no podemos llorar por la leche derramada pero si tenemos que hacernos cargo de porque perdimos"Entre los presentes, estuvieron, además, los intendentes Germán Lago (Alberti), Juan Manuel Alvarez (Ranchos), y Néstor Alvarez (Guaminí). Además del diputado bonaerense Rodolfo “Manino” Iriart; y el dirigente marplatense Federico Tuñón, entre otros.Uno de los primeros en llegar al encuentro, Horacio Tellechea, ex intendente de Necochea, aseguró que el “gran encuentro es una muestra de la voluntad por lograr la unidad”. “Inexorablemente hay muestras que marcan la voluntad de toda la dirigencia entorno a un gran objetivo que tiene que ver con la unidad, pero que fundamentalmente con estar al lado de los reclamos sociales”, abundó.