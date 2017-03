¡TREMENDO!

Jennifer Lopez integró el body painting a su outfit

En una entrevista televisiva, la diva asistió con un extrañísimo look.

Jennifer Lopez fue la invitada especial a Kathie Lee & Hoda, el programa matutino de la NBC, donde la estrella fue a promocionar el estreno de la segunda temporada de Shades of blue, la serie en la que participa.Como siempre, su look no pasó desapercibido. La boricua combinó un top con mangas acampanadas de seda con una mini falda floreada. ¿Lo más interesante del outfit? Que el estampado de flores seguía su curso por las piernas de Jennifer con unas leggins que simulaban body painting.¡Mirá!