HOLLYWOOD

La drástica medida que se tomó tras el papelón de los Oscars

Martha de la Torre Ruiz y Brian Cullinan, los encargados de entregar los sobres a los presentadores de los premios siguen vinculados a PwC pero ya no integraran el equipo que trabaja en la ceremonia.

Los dos encargados de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), quienes entregaron el sobre incorrecto a la mejor película durante la ceremonia de entrega del Oscar a la mejor película no volverán a forma parte del equipo que la compañía destina a este evento.Según informa CNN, si bien Martha de la Torre Ruiz y Brian Cullinan no fueron despedidos y siguen vinculados a PwC, tras el escándalo se determinó que ambos “ya no estarán en el equipo de la firma que trabaja para la Academia de Hollywood”.Desde hace 70 años, el martes previo a la gala, la Academia de Hollywood entrega las votaciones con los nominados a la auditora PricewaterhouseCoopers. Ellos se encargan del recuento y de custodiar las 24 tarjetas de los premiados que entregan a dos miembros de la consultora que también serán los responsables de colocarlos en los sobres de cada categoría y de entregarlos al que vaya a presentar cada premio. Ellos son Brian Cullinan y Martha de la Torre Ruiz, ambos ligados a la firma desde hace décadas y expertos en la noche de los Oscar.Error histórico. Cullinan y Ruiz no sólo son los únicos que saben los nombres de los que serán premiados sino que, además, tienen la tarea de entregar el sobre correcto de cada categoría y en el momento que corresponde.Según detalló Cullinan semanas antes del bochorno, cada uno tiene 24 sobres que entregarán colocados en cada extremo del escenario. Si, por ejemplo, Leonardo DiCaprio es encargado de entregar el premio de mejor actriz y sale por el lado izquierdo, se usa el sobre de ese lado y se tira a la basura el del lado derecho.Durante esta última edición de los premios, Warren Beatty y Faye Dunaway -en honor a los 50 años de “Bonnie & Clyde”-, recibieron el sobre del premio anterior –el del mejor actriz donde Emma Stone fue la galardonada–. Ella tenía su sobre una vez había recibido el Oscar pero, como siempre hay dos sobres, surgió la confusión.