A diputado oficialista, La Cámpora le truchó un mensaje de WathsApp y se armó un escándalo

El conflicto entre los gremios docentes y el gobierno bonaerense no pierde resquicio alguno y se juega en todas partes. Esta vez, el legislador bonaerense de Cambiemos, Mauricio Vivani, desmintió un mensaje trucho que circulaba por los celulares de Nueve de Julio.Todo comenzó cuando en distintos grupos de chat que conformaban docentes locales empezó a viralizarse una captura de pantalla donde se mostraba un mensaje que supuestamente era de Vivani y luego se corroboró que no pertenecía a su teléfono.El mensaje arengaba a buscar conocidos para sumarlos como supuestos voluntarios para dar clases ante el paro de los docentes. "Chicos busquemos entre nuestros amigos profesionales quienes quieran ser Voluntarios Docentes así nos aseguramos el inicio de clases como sea. Sepan que este paro es político. Si saben de alguno me lo pasan y me pongo en contacto. Gracias!", rezaba el mensaje trucho.En efecto, Vivani comenzó a recibir llamados y mensajes de todo tipo de maestros nuevejulienses que lo increpaban. Incluso, hasta su propia mujer se comunicó con él para pedirle explicaciones."Mi mujer es docente y cuando lo vio casi me mata", le dijo a La Tecla el legislador nuevejuliense que aclaró rápidamente la situación: "Unos pibes de La Cámpora pusieron un mensaje como si fuera enviado por mí y la verdad que lo hicieron bien porque lo tiraron en el grupo de WhatsApp que conforman docentes de Nueve de Julio".El legislador, entre risas, agregó: "La verdad que como jugada estuvo bueno, me gustaría saber quién lo hizo para contratarlo. Me la pasé hasta las 3 de la mañana dando explicaciones a todo el mundo"."Por el respeto que se merecen nuestros docentes, vuelvo a aclarar que este mensaje que circuló en distintos grupos de WhatsApp a mi nombre es totalmente FALSO. Yo no escribí ese mensaje, es trucho, se utilizó mi nombre y se viralizó esta captura de pantalla", había señalado vía Facebook el legislador de Cambiemos.En ese sentido, Vivani le dijo a la Tecla que considera "inviable moral y jurídicamente reemplazar a los docentes"."Yo creo que lo que dijo María Eugenia Vidal se tergiversó", sostuvo el diputado al tiempo que explicó que lo que "la gente que se sumó al voluntariado lo hizo para desarrollar tareas en colonias pero jamás para reemplazar a un docente porque son irreemplazables".