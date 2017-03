PARITARIA

Villegas, Lacunza y Finocchiaro cargaron contra el gremialismo docente por el no comienzo de las clases

El ministro de Trabajo bonaerense junto a su par de Economía y Educación informaron que se dictó la conciliación obligatoria y confirmaron que se van a descontar los días de paro. Además, adelantaron que si las clases no comienzan el lunes, se firmará una resolución para que los días perdidos se recuperen en el receso invernal

Minutos después de que los representantes de los gremios docentes dieran su versión sobre la negociación paritaria que enfrenta a los sindicatos con el gobierno bonaerense, los tres mosqueteros que el gobierno puso al frente del debate explicaron la posición del Ejecutivo provincial en el conflicto.“Se van a descontar los días de paro. Hemos sido claros. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que nuestros maestros recompongan el salario”, señaló el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza.En ese sentido, el funcionario provincial aclaró que “3 de cada 10 pesos del presupuesto bonaerense están adjudicados a la educación” y además negó que se les haya ofrecido dinero en negro a los maestros ya que “el anticipo de haberes para que llegue a los docentes (esos $ 800 de adelanto), se hace sin descuento para que se puedan percibir la semana que viene y cuando llega fin de mes, se descuenta”.Por su parte, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, apuntó que la estrategia del gobierno fue pedirle a los gremios que consideraran esta propuesta como una forma de seguir negociando y que los chicos volvieran el lunes a clases pero fue rechazado”“Se nos contestó que el paro no iba a ser suspendido y ante esta negativa hemos decretado en el día de la fecha la conciliación obligatoria y, dentro de la misma, hemos notificado una audiencia para el próximo 8 de marzo”, aseveró.Además Villegas garantizó que la concilkiación obligatoria aplicada por la Provincia se ajusta a derecho ya que “no hay ninguna medida de ningún carácter nacional que lesionando derechos de los bonaerense nos inhiba de tomar las medidas para preservar los derechos de los niños, los padres y los docentes. Estamos avalados para dictar la conciliación obligatoria”, afirmó.En ese sentido, Villegas adelantó que si el conflicto recrudece aun más “se pueden iniciar acciones legales contra los gremios”.A su tiempo, el Director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro expresó: “Confiamos en que los gremios acaten esta conciliación obligatoria. Le pido a los docentes que el lunes inauguremos el ciclo lectivo y que los maestros estén al frente de los cursos enseñando”.De no ser así, el funcionario de Vidal alzó la guardia y destacó que de no ser así firmará “una resolución para que todos los días perdidos se recuperen en el receso invernal”“Dejen de usar a los docentes para sus propios intereses”, afirmó Finocchiaro al tiempo que apuntó: “No se escuden en los docentes, los docentes de la provincia de Buenos Aires quieren educar y trabajar”.