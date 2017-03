PARITARIAS

Fracasó la negociación entre docentes y gobierno, y dictaron la conciliación obligatoria

Los sindicatos desconocieron la jurisdicción del Ministerio de Trabajo de la provincia. “No hubo propuesta de recomposición salarial”, afirmaron sobre la oferta del oficialismo, de 800 pesos por única vez.

En conferencia de prensa tras la reunión entre los docentes y el gobierno, Mirta Petrocini, la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), afirmó: “Nos ofrecieron 800 pesos para levantar el paro del lunes y martes. Esa suma no da respuesta al bolsillo de los docentes y después de tantos años de lucha para mejorar nuestros salarios, se impone una cifra en negro que distorsiona el salario. Es inaceptable. Los paros del lunes y martes son a nivel nacional, paran todos los docentes del país”.Por su parte, Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, evaluó: “Lo que han hecho es faltarle el respeto a toda la sociedad y a todos los docentes de la provincia. No vinieron a buscar una recomposición salarial, no vinieron a hacer lo que dijo la gobernadora, la mejor propuesta, el mejor esfuerzo. Nos ofrecieron 800 pesos por única vez, por persona, para que no hagamos el paro. Una cifra no remunerativa, que no lo cobran los jubilados, cuando nosotros vinimos a pedir algo que refleje la pérdida de poder adquisitivo del salario, y a partir de ahí una proyección inflacional cercana al 25 por ciento”.La cuarta reunión entre el Gobierno provincial y el frente gremial docente tuvo lugar este mediodía en las instalaciones del ministerio de Economía. Previo al encuentro, la mandataria bonaerense le había reclamado a los referentes gremiales que la discusión salarial se lleve adelante “con los chicos en las aulas”.En la jornada de debate participaron el ministro de Economía, Hernán Lacunza; el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas y el director general de cultura y educación, Alejandro Finocchiaro.Cabe destacar que, luego de la tercera reunión el pasado martes, Provincia y gremios ingresaron en un cuarto intermedio a la espera de otro acuerdo para verse las caras y debatir el incremento salarial de los educadores.Según señalaron fuentes gremialistas en ese momento, después de más de dos horas y media de reunión y debate, la propuesta oficial fue rechazada. En definitiva, los sindicalistas acusaron que la Provincia no presentó modificaciones y volvió a ofrecer un salario atado a la inflación. De esa manera, acusaron que no se ataca la problemática verdadera y desde el Ejecutivo se esquiva el problema de la educacional en la Provincia."Fue una gran improvisación del Gobierno", señaló Roberto Baradel sobre la reunión y acusó que "no hubo propuesta salarial".El conflicto entre ambas partes mantiene en vilo a la Provincia y no parece ir en camino de resolverse prontamente.