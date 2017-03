INCIDENTES

La CPM responsabilizó a la Provincia por la masacre de Pergamino

Desde la Comisión Provincial por la Memoria, señalaron que lo ocurrido en la comisaría primera de Pergamino fue responsabilidad del estado. La Policía Bonaerense fue apartada de la causa.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria emitieron un duro comunicado luego de los hechos acontecidos en la comisaría primera de Pergamino, en la que 7 jóvenes privados de su libertad fallecieron por causas que se investigan. Cabe destacar que la justicia tomó la decisión de apartar a la Policía Boanerense de la investigación.“La CPM responsabiliza al gobierno provincial por las muertes de 7 jóvenes”, señala el comunicado del organismo. Y agrega: “Las únicas causas de este lamentable hecho son el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, producto de una política criminal”En ese marco, sostienen que “el colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo. Hacen falta reformas institucionales urgentes: democratización de las fuerzas de seguridad, implementación de la policía judicial, creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, autonomía de la defensa pública y una reforma legal profunda que adecue la normativa procesal penal a los estándares de derechos humanos”.A su vez, exigieron a “las autoridades provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia. Estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes”.“Todas las personas detenidas están bajo custodia del estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo. Esto es lo que ha sucedido aquí, agravado aún más porque lo que condujo a este lamentable hecho es una situación de deterioro generalizado ya conocido por las autoridades”, manifestaron desde la CPM.En ese sentido, señalaron que “no es posible hablar de motín intentando de este modo responsabilizar a quienes clara y evidentemente son víctimas. Por eso, estas muertes son responsabilidad del estado”.“Estos hechos son responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial que no pone en marcha las políticas institucionales que hacen falta: hay que democratizar las fuerzas de seguridad que violan sistemáticamente los derechos humanos; implementar la policía judicial para que la policía deje de detener arbitrariamente, armando causas judiciales en su accionar de regulación del delito en los territorios; darle verdadera autonomía a la defensa pública para que pueda intervenir en igualdad de condiciones con las fiscalías y crear, de una vez por todas, el mecanismo provincial de prevención de la tortura, a fin de controlar externamente a las fuerzas”, concluyeron.