DISCREPANCIA

Habló Carrió y recrudeció la interna en Cambiemos

Elisa Carrió prendió el ventilador y fue contra todos. La diputada nacional de la Coalición Cívica - ARI apuntó contra el PRO y Durán Barba, a quien acusó de querer sacarla del juego. Cambiemos no encuentra la paz.

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica – ARI, Elisa Carrió, volvió tras varias semanas en silencio y apuntó contra todos. La integrante de Cambiemos, fiel a su estilo, no dejó tema sin tocar y atacó a sus propios compañeros de la alianza.Luego de la defensa a Mauricio Macri y su discurso en la apertura de sesiones ordinaria, que parecía indicar que Cambiemos estaba en paz, Carrió pegó un volantazo y dejó en claro que la interna electoral está más dura que nunca.Es que, la diputada que se autoproclama como la madre de la derrota del kirchnerismo, dejó ver que su intención era ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y le fue negada esa posibilidad. En ese sentido, aseguró que quiere ayudar a la gobernadora pero “que no va a ir contra su voluntad”.De esa manera, anunció que Vidal tomó la decisión de que el candidato del oficialismo sea el intendente de Vicente López, Jorge Macri. A lo que marcó clara posición en contra del hombre pesado del PRO y sentenció: “no voy a avalar delincuentes en las candidaturas”Asimismo, para que las balas no tengan un solo destinatario, acusó a Jaime Durán Barba, gurú político de Mauricio Macri, de apostar a una separación de la alianza. "Creo en Cambiemos pero no todo Cambiemos cree en Cambiemos”, manifestó.“Durán Barba quiere que sólo Mauricio y María Eugenia lideren el proceso. Estoy viendo cómo juegan ellos”, sostuvo y agregó que el asesor en marketing político "tiene la estrategia de destruir al radicalismo y sobre todo a mí. Dice 'a Carrió hay que sacarla, es innecesaria'”.Las definiciones de Carrió sobre Cambiemos se da en un momento donde la Unión Cívica Radical también ha expresado su malestar. Cabe destacar que un sector del partido centenario, encabezado por Ricardo Alfonsín, reclama que los boinas blancas sean parte de la mesa chica de decisiones.En la misma línea, han llevado adelante varias reuniones privadas para definir la estrategia del radicalismo rebelde en la previa al encuentro nacional que decidirá cual es el futuro del espacio. “La discusión ya no es por cargos, me importa tres pepinos las candidaturas”, esbozó Alfonsín en un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.¿Llegará la paz a Cambiemos o la interna de la alianza prevalecerá?