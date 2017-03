PARITARIAS

Cuarto round: Provincia y docentes se vuelven a ver las caras por la discusión paritaria

Desde este mediodía se llevará adelante una nueva reunión de la mesa salarial docente. El encuentro se desarrollará en el ministerio de Economía y contará con la presencia del titular de dicha área, Hernán Lacunza; más su par de Trabajo, Marcelo Villegas, y el director general de cultura y educación, Alejandro Finocchiaro.

Luego de la reunión entre los gabinetes de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en el Centro Cultura Kirchner, la gobernadora anunció que se llevaría adelante una nueva reunión de la mesa técnica salarial docente. En definitiva, la cuarta reunión entre el Gobierno provincial y el frente gremial docente, tendrá lugar este mediodía en las instalaciones del ministerio de Economía.Tal como anticipó La Tecla.Info, el encuentro será llevado a cabo este mediodía. Previo al encuentro la mandataria bonaerense reclamó a los referentes gremiales que la discusión salarial se lleve adelante “con los chicos en las aulas”.Asimismo, se espera que de la jornada de debate participen el ministro de Economía, Hernán Lacunza; el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas y el director general de cultura y educación, Alejandro Finocchiaro. Además, según trascendió Provincia reclamará que un voto de confianza y que el lunes las clases se inicien con normalidad.Cabe destacar que, luego de la tercera reunión el pasado martes, Provincia y gremios ingresaron en un cuarto intermedio a la espera de otro acuerdo para verse las caras y debatir el incremento salarial de los educadores.Según señalaron fuentes gremialistas en ese momento, después de más de dos horas y media de reunión y debate, la propuesta oficial fue rechazada. En definitiva, los sindicalistas acusaron que la Provincia no presentó modificaciones y volvió a ofrecer un salario atado a la inflación. De esa manera, acusaron que no se ataca la problemática verdadera y desde el Ejecutivo se esquiva el problema de la educacional en la Provincia."Fue una gran improvisación del Gobierno", señaló Roberto Baradel sobre la reunión y acusó que "no hubo propuesta salarial".Por su parte, según pudo saber La Tecla,Info, desde el gobierno bonaerense exigen a los docentes que en caso de llegar a un acuerdo cuando se retomen las negociaciones, se garantice el inicio de clases el próximo lunes y no se adhieran al paro nacional.