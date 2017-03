PROVINCIA

Revelan que colapsó el sistema de inscripción para ejercer como voluntarios

La cantidad de solicitudes de inscripción para dar clases de apoyo a los alumnos en la provincia de Buenos Aires fueron más de 23.000 tras abrirse ayer formalmente el registro", afirmó una fuente del Ministerio de Educación provincial.

"Había un solo servidor y hubo que poner dos, se destinaron más recursos humanos porque el sistema colapsó al recibir más de 23.000 solicitudes en un momento", detalló el vocero, según quien que el proceso de inscripción "sigue su marcha."Fueron sesenta mil personas que se ofrecieron a estar en las escuelas para que el lunes hubiera clases. Quiero agradecerles porque no se quedaron disconformes o en la protesta", dijo la gobernadoras María Eugenia Vidal.Y agregó: "La tarea de nuestros docentes en la provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal en la provincia, como comedores, municipios, asociaciones vecinales y clubes de barrio, donde se da apoyo escolar. Hay mucho espacio para el voluntariado".La propuesta para los voluntarios se llama "Mi Parte por la Educación" y busca que quienes quieran aportar a la educación puedan sumarse a dar clases de apoyo en comedores escolares, parroquias o clubes de barrio.La semana pasada, ante el rechazo de los gremios docentes de la propuesta salarial del gobierno bonaerense, y el anuncio del paro del 6 y 7 de marzo, muchas personas recurrieron a Twitter y se ofrecieron a dar clases en forma voluntaria.Varios Consejos Escolares adelantaron que rechazarán que cualquier persona que no sea nombrada por ese organismos dé clases en una escuela, pero desde la gobernación destacaron que la propuesta es dar clases de apoyo durante los días de huelga en el circuito no formal, ya sea clubes, comedores, instituciones y parroquias.La medida de fuerza será los días 6 y 7, pero el 8 los gremios docentes anunciaron que adherirán al paro de mujeres en ocasión del Día Internacional de la Mujer y en el marco de la campaña Ni una menos, por lo que tampoco habría clases."Lo que se hace ahora es una preinscripción y luego hay que cumplir una serie de pasos, en donde se eliminan los intentos de inscripción fallidos, los formularios duplicados, los trolls, se hace un chequeo con el Renaper para verificar que las identidades sean reales y se confrontan los datos con la base del Ministerio de Educación para verificar que no sean empleados de ese organismo", indicaron los voceros."A las personas que van quedando de todos estos filtros se las geolocaliza y una vez hecho esto se implementa a través de a Dirección de Políticas Socioeducativas, que ya tiene un desarrollo territorial dentro de los 135 municipios, para que se contacten personalmente con funcionarios del Ministerio de Educación, se verifiquen sus incumbencias y saber en que área del conocimiento pueden dar las clases de apoyo", sostuvo el vocero.Indicó que esto "es un proceso que recién comenzó y todavía no hay ninguna persona que haya pasado por todos estos controles".Funte: Télam