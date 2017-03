FERIADOS PUENTE

Por una nueva marcha atrás: fin de semana largo exitoso y pedido massista a Macri

El senador del Frente Renovador, Gabriel Pampin, se refrió al último fin de semana largo, donde se festejó el Carnaval, y su éxito desde el punto de vista turístico en la ciudad de Mar del Plata. Aprovechó para pegarla a Nación

"La ocupación hotelera fue del 95%, hubo 300.000 personas y millones de pesos que quedaron en Mar del Plata. Le pedimos al Presidente que el mejor fin de semana no sea el último", expresó el legislador massista.En tanto, criticó la decisión de Mauricio Macri de eliminar los feriados puente. "Fines de semana como el que vivimos, demuestra que la decisión del Presidente de eliminar los feriados puente atenta, no solo contra la principal vía de ingresos de nuestra ciudad, si no que pone en peligro la fuente laboral de muchos de nuestros vecinos", afirmó el legislador renovador.Además, el senador marplatense informó que "Mar del Plata muestra índices sociales preocupantes: se encuentra a la cabeza de las ciudades con mayor nivel de desocupación (12,1%). La UCIP ha alertado sobre una drástica caída de las ventas durante 2016 y el cierre de numerosos comercios, además de la no apertura de nuevos emprendimientos comerciales".Y Pampin aseveró: "Lejos de buscar una solución, el Presidente se ha empeñado en ahondar la crisis en nuestra ciudad, limitando la actividad turística y agregando incertidumbre a una ciudad devastada por la pobreza y la desocupación".Finalmente, el legislador massista propuso: "Seguramente Macri podrá reconocer que cometió un error, uno más, y volverá a foja cero su determinación, como ya ha hecho en otras oportunidades", y concluyó que "desde el FR estamos dispuestos a acompañar al Intendente y a la Gobernadora, si tienen la valentía política de pelear por el trabajo de miles de marplatenses, de reclamar por el bienestar de la actividad turística y evitar la profundización de la crisis que sacude a nuestra ciudad".