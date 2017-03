DEFINICIONES

Para diputado peronista, “la candidatura de Cristina es funcional a Macri"

El legislador bonaerense y máximo referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro afirmó que "el macrismo quiere confrontar con Cristina candidata porque quiere discutir el pasado ya que no puede hablar del presente y por eso tiene que polarizar con ella".

Nuevas definiciones aparecen tras la cumbre del PJ. El diputado provincial, Fernando "Chino" Navarro, señaló que CFK no lo conduce y consideró que “la candidatura de Cristina es funcional a Macri"En ese sentido, señaló que el oficialismo busca polarizar con la expresidenta por conveniencia electoral. "El macrismo quiere confrontar con Cristina candidata porque quiere discutir el pasado ya que no puede hablar del presente y por eso tiene que polarizar con ella", aseveró.Además, Navarro apuntó que Florencio Randazzo "sería un muy buen candidato" y reconoció que lo apoyaría. "Sería una renovación en la Provincia de Buenos Aires, con él podríamos discutir futuro", aseguró el legislador en diálogo con Radio Rivadavia.El diputado bonaerense que tiempo atrás tuvo declaraciones de acercamiento a Sergio Massa, no es la primera vez que se desmarca de la ex Jefa de Estado. En agosto del año pasado cuando CFK reapareció en la escena política, el elgislador supo afirmar que "el argentino medio no está precoupado por los presidentes que se fueron o vienen, ni por las candidaturas o elecciones. Están preocupados por llegar a fin de mes".