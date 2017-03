¿VUELVEN?

El llamativo acercamiento de Brad Pitt y Jennifer Aniston

La expareja comparte mensajes de texto desde el cumpleaños de la actriz. Su actual marido, Justin Theorux, estaría al tanto y sabe que sólo es amistad.

Brad Pitt no logra reponerse solo de su traumático divorcio de Angelina Jolie e incluso su salud se vio afectada por la ruptura: el actor sufre de prosopagnosia, es decir, que no puede recordar rostros de personas.Ahora, medios estadounidenses aseguran que el actor corrió a los brazos de su ex mujer, Jennifer Aniston y que ambos están enviándose "mensajes de texto entre sí".Todo comenzó con el cumpleaños número 48 de la actriz. Luego de localizar su número, Brad le envió un extenso saludo, según informó US Weekly: "Empezaron a hablar luego de que él le deseara un feliz cumpleaños".Y añadieron: "Brad le dijo que estaba teniendo dificultades con su separación y que intercambiaron algunos textos que recordaban el pasado".Sin embargo, Jennifer continua su relación con su marido, Justin Theroux e incluso aseguran que "a Justin le parece bien que sean amigos y sabe que Jen sólo quiere ser amable".Brad y Jen se casaron en Malibu en el 2000, pero se separaron cinco años después, cuando él conoció a Angelina Jolie, su co-estrella en Mr. & Mrs. Smith.