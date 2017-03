CONFERENCIA DE PRENSA

El Gobierno endurece su postura con los docentes y confirma que "no habrá paritaria nacional"

Luego de la reunión de gabinete ampliado entre Nación, Provincia y Ciudad en el CCK, se anunció que se mantendrá la postura oficial. “No va a haber una paritaria nacional”, confirmó Marcos Peña.

En el Centro Cultural Kirchner, se llevó a cabo la reunión de gabinete ampliado de Mauricio Macri, con la participación de María Eugenia Vidal y sus gabinetes, más Horacio Rodríguez Larreta y su equipo. El cónclave tuvo como eje principal la problemática de la discusión salarial con los docentes porteños y bonaerenses.En ese sentido, en conferencia de prensa la gobernadora, el jefe de gobierno porteño y el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunciaron que el gobierno no modificará su postura en el debate con los gremios.“Con los ministros de Educación, Economía y Trabajo vamos a trabajar para poder llegar a un acuerdo aun cuando es difícil sostener un diálogo con dirigentes que nos dicen que firmando una paritaria igualmente va a haber paro el lunes”, sostuvo María Eugenia Vidal.En la misma sintonía, manifestó que “nuestra prioridad es que los chicos no pierdan días de clases. La discusión puede seguirse con los chicos en las aulas, no tenemos previsto un decreto de paritaria, vamos a seguir dialogando”.Asimismo, la mandataria bonaerense aprovechó la conferencia para aclarar sus dichos sobre los voluntarios y dar marcha atrás. “Los voluntarios no van a estar en las escuelas, no reemplazan a los docentes”, explicó.“Los voluntarios expresan una manera positiva de involucrarse en la educación frente al hartazgo de los dirigentes gremiales, esas ganas de ayudar las vamos a recoger”, abundó.Por su parte, fue el mismo jefe de gabinete el que recalcó que la postura oficial no se modificará. “No va a haber una paritaria nacional porque el motivo de la paritaria nacional ya fue resuelto”, explicó y acabó con uno de los pedidos de los frentes gremiales que exigían una paritaria nacional que fije las pautas a las provincias.“Es muy importante que los sindicatos se sienten a discutir de manera franca y abierta. Cada provincia debe definir las condiciones de trabajo con los gremios”, destacó Peña. A su vez, agregó que: “a nivel nacional van a seguir las instancias de diálogo para mejorar la educación, pero la discusión salarial se tiene que dar con las Provincias”.Además, acusó al frente gremial docente de utilizar la huelga con fines políticos. “El paro nacional no tiene razón de ser, salvo que esconda fines políticos”, subrayó Marcos Peña.Misma sintonía expresó el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que acusó: “hasta el último minuto vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Hoy no hay plan B, vamos a buscar el acuerdo”.