VIDEO VIRAL

Caminó por Nápoles con la camiseta de Higuaín y la pasó mal

En un desafío de un programa español, un joven paseó con la camiseta del Pipa de Juventus, su actual club e histórico rival de su ex equipo. Mirá el video.

Gonzalo Higuaín era amo y señor en Nápoles. Jugó allí tres temporadas, marcó 91 goles y se convirtió rápidamente en ídolo del club. Pero poco más de seis meses atrás, tomó una controvertida decisión: decidió pasar a Juventus, histórico rival, por 94.7 millones de euros.Ahora, el delantero argentino es persona no grata en las calles napolitanas y un actor del programa español Jugones se animó a hacer algo que podría costarle caro a cualquiera: caminar con la nueva camiseta del Pipita por Nápoles. Y no la pasó nada bien,"¡Hay que tener coraje para venir con esa camiseta a Nápoles!", le gritan apenas empieza a dar los primeros pasos por la ciudad del sur, que cuenta con una clásica rivalidad con la entidad del norte. "¿Precisamente acá tenías que subir con esa camiseta?", dice otra persona, y agrega: "Porque la queman y no llegás ni a quitártela".No hay insulto que alcance para Higuaín. Mientras continúa su camino, el actor recibe gritos desde "basura" hasta "cloaca", hasta que intenta ingresar a un local. "¿Por qué no puedo entrar?", pregunta en la puerta. Tras mencionar el apellido del argentino, le replican al grito de "mierda", sin mediar discusión. "Yo de verdad aprecio tu valentía, de verdad. Pasear así por Nápoles…", comenta una joven, y cierra un paseo que podría haber terminado mal.¡Poné play!