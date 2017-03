RECHAZO

Municipios de todos colores se rebelan contra los voluntarios de Vidal

Primero fue La Matanza, lo siguieron Avellaneda, Ensenada y Hurlingham. Las comunas del oficialismo también rechazaron la medida.

Alejandro Schvartzman, el presidente del Consejo Escolar de La Matanza, encabezó una serie de documentos que sentaron posición con claras críticas a los voluntarios que se ofrecen para garantizar el inicio de las clases. Para ello, firmó una resolución por la cual desautoriza el ingreso de los voluntarios en los colegios del distrito más grande de la provincia de Buenos Aires.“Este Consejo Escolar no autoriza la entrada de personal que no haya sido nombrada según las reglamentaciones y leyes vigentes. A saber: ley 10.579 Estatuto del Docente, ley 10430 auxiliares y reglamentación de asociaciones cooperadoras”, asevera el comunicado oficial.El comunicado está dirigido a todos los establecimientos educativos del distrito y, además, invita a María Eugenia Vidal y a Alejandro Finocchiaro “a ponerse a derecho” al tiempo que responsabiliza a las autoridades educativas provinciales y del distrito por los perjuicios que dicha decisión pueda causar en la comunidad educativa.Sin embargo, las tierras peronistas no son los únicos rebeldes contra la decisión de la gobernadora de convocar a voluntarios para torcer el rumbo de la medida de fuerza docente.Avellaneda, suelo kirchnerista conducido por Jorge Ferraresi, también puso el grito en el cielo y rechazó de lleno la medida bonaerense. Lo mismo ocurrió en Ensenada, gobernada por Mario Secco, que informaron “que el Consejo Escolar no avala ni autoriza el ingreso de personal que no haya sido designado bajo las normativas vigentes”.“De esta manera se pronuncia a favor de la comunidad educativa, y en contra del personal ajeno a la educación que intenta, de manera indirecta, reemplazar a los docentes. A partir de la convocatoria de la Gobernadora Vidal y el Ministro Finocchiaro para que voluntarios ocupen el lugar de los docentes, el Consejo Escolar de la ciudad, con la firma de la Presidenta Rossana Vellanich, y los otros 5 Consejeros, pronunció que no autoriza el ingreso de personal que no esté designado según la Ley 10.579 – Estatuto del docente; Ley 10.430 Resolución 2066/15 Auxiliares; y la Reglamentación de Asociaciones Cooperadoras”, profundiza el comunicado oficial.No solo los distritos opositores expresaron su bronca ante el voluntariado docente, sino que Saladillo y Bahía Blanca, siguieron el ejemplo opositor y sentaron posición contraria al Gobierno bonaerense.En la comuna que conduce José Luis Salomón (Cambiemos), el Consejo Escolar resolvió por unanimidad que no se permitirá el ingreso de voluntarios a las instituciones educativas para cumplir con labores docentes.Por su parte, el Consejo Escolar bahiense, conducido por el PRO, manifestaron su repudio “al ingreso a las escuelas de personal que no haya sido nombrado según las reglamentaciones vigentes”.Durante la mañana de este jueves, el Consejo Escolar de Hurlingham tomó la misma decisión y advirtió que "la presencia de personal no autorizado expone a los alumnos",