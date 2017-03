CANDIDATOS

Toma fuerza la candidatura de Ritondo: una voz en el teléfono pregunta por el ministro

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ya es sondeado entre los bonaerenses sobre su imagen, su gestión y su posible candidatura por el oficialismo para los comicios de medio término.

“¿Cómo evalúa la gestión de Cristian Ritondo?”, es una de las más de diez preguntas sobre el Ministro de Seguridad, que forman parte de los sondeos que ya comenzaron a realizarse para estudiar su imagen como posible candidato de Cambiemos en los comicios de medio termino. Las consultas se centralizan en el conocimiento de su gestión, si es o no un buen candidato para el Gobierno, y si ha librado o no una batalla dentro de la Policía Bonaerense.Para sorpresa de muchos, tras haber sido una de las primeras opciones que se barajaron para ir a la Cámara de Diputados de la Nación y la posterior declinación, el matancero vuelve a ubicarse en la órbita del oficialismo como uno de los posibles candidatos.En su momento, en el segundo semestre del 2016 los rumores apuntaban a una candidatura a diputado nacional para, en caso de ser elegido, tomar las riendas de la Cámara de Diputados en sustitución de Emilio Monzó.Cabe destacar que, a mediados de enero, el mismo Ritondo confirmó a La Tecla que su decisión es mantenerse cercano a María Eugenia Vidal hasta que termine su mandato. “La verdad que mi voluntad es no ser candidato, yo me siento muy bien y muy cómodo trabajando en este gran equipo que es el gabinete de María Eugenia”, expresó.Sin embargo, Ritondo dejó la puerta abierta a una modificación en su decisión y subrayó que: “siempre entendiendo que soy parte de un equipo, y en un equipo uno tiene que ser lo suficientemente flexible”.Así las cosas, el ministro de Seguridad bonaerense se sumó a los tres nombres que baraja Cambiemos para presentar en la contienda electoral de medio término: Jorge Macri (Intendente de Vicente López), Facundo Manes (asesor de Vidal) y Elisa Carrió (diputada nacional).Además del cuarteto de nombres, también aparece en ciertas mediciones la figura de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación como virtual compañera de fórmula de “Lilita”, y el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich. En el último caso, el presidente Mauricio Macri habría pedido que el funcionario no priorice una candidatura por sobre su rol en el Gabinete.La etapa de definiciones cada vez está más cerca y Cambiemos suma nuevos nombres a la ruleta de posibles precandidatos.