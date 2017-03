ASAMBLEA LEGISLATIVA

Discurso: los jefes massistas salieron en defensa de los docentes

Finalizada la apertura de las 145º Sesiones Ordinarias de la Legislatura bonaerense, presidida por la gobernadora María Eugenia Vidal, senadores y diputados del Frente Renovador efectuaron consideraciones respecto al habitual conflicto docente, que una vez más puede impedir el normal inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires.

El titular de la bancada massista del Senado, Jorge D'Onofrio, señaló que "hace muchos años que para el Estado provincial la educación no es prioridad, y para este gobierno de Cambiemos tampoco", y añadió que "los funcionarios oficialistas deben tomar a la educación de nuestros niños como punto de partida para poder solucionar los problemas que tenemos como sociedad".D'Onofrio afirmó que “no podemos pretender una educación de calidad con docentes por debajo de la línea de pobreza y aulas sin niños, por lo que le solicitamos al Gobierno y a los gremios que hagan un esfuerzo para encontrar la solución con los chicos en las aulas". Y agregó que "la educación no es sólo fijar el valor del aumento de sueldos, también es discutir el modelo, las condiciones de trabajo y el futuro de nuestros hijos".Por su parte, el presidente del bloque de diputados, Jorge Sarghini, ejemplificó “el claro indicio de la privatización que se viene dando en la educación en la última década, en especial en las zonas de mayor pobreza”. “A nivel provincial la matrícula estatal creció sólo 10 por ciento mientras que la privada 35 por ciento, índices muy similares a los nacionales. En cuanto a la matrícula primaria estatal bonaerense en los últimos doce años, cayó un 5,4 por ciento, y específicamente en el Conurbano la baja fue del 11,2 por ciento”, explicó Sarghini.El diputado destacó además el incumplimiento de la Ley Federal de Educación, que establecía un 30 por ciento de concurrencia a escuelas de jornada completa. “Hasta el momento sólo un 13,4 por ciento de los alumnos goza de este beneficio a nivel país, pero en la provincia de Buenos Aires, baja el número al 5,9 por ciento, y en el Gran Buenos Aires al 4,9 por ciento, y otra vez los más perjudicados son los sectores de menores recursos”.“El Gobierno provincial no puede ampararse sólo en la muletilla de que no puede comprometer lo que no puede pagar, y entonces reducir la discusión sólo a una ecuación financiera; tampoco puede pretender descalificar todo reclamo gremial calificándolo de político”, afirmó Sarghini.Y agregó que “el Ejecutivo nacional no puede hacerse el distraído bajo el pobre argumento de no tener escuelas primarias y secundarias a su cargo, ya que la ley federal es nacional y la responsabilidad de cumplir con sus objetivos comprende a todos los niveles de gobierno”.“Ya transcurrió el 30 por ciento de la actual gestión y no hubo ni un solo cambio en materia educativa. Deberían convocar en 90 días a una mesa multipartidaria y multisectorial para definir las metas para todo el siglo XXI de este tema fundamental. Porque la educación pública es la herramienta más fuerte para combatir la pobreza, y porque para que la pobreza sea cero, la educación tiene que ser 10 puntos”, concluyó el diputado.