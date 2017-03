REPERCUSIONES

El discurso de la Gobernadora según el oficialismo

Desde Cambiemos celebraron las palabras de María Eugenia Vidal en la apertura al 145° periodo legislativo en la Cámara baja bonaerense.

El senador Carlos Fernández aseguró que el discurso de la mandataria bonaerense “tuvo mucho contenido y definiciones políticas de fondo por parte de la gobernadora; un mensaje clarísimo a los docentes, sobre el Fondo del Conurbano que nos corresponde a los bonaerenses, me pareció excelente. Dejó muy pocos flancos, fue un discurso contundente, con una serie de planteos sobre el trabajo que se hará muy puntuales, como el tema de obra pública, que va a tener consecuencias en los próximos meses en los niveles de empleo y de consumo. Es un Estado que está presente y que va a tener un impacto en el cotidiano de la gente”.En la misma línea, el diputado César Torres expresó: “Yo estoy muy contento, es una gran motivadora la gobernadora, creo que fue muy clara y concreta en cada uno de los mensajes que dio respecto a educación, obra pública, acción social. Enfrentamos un 2016 difícil, lo fuimos llevando adelante y hoy estamos poniendo en marcha para que las soluciones lleguen a la provincia, siempre diciendo la verdad, como dice María Eugenia. Hay cosas que queremos y cosas que podemos, lo real, lo que queremos llevarle al vecino es el compromiso que podemos satisfacer”.En tanto, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, evaluó que la gobernadora habló de “qué pasó, qué hicimos y qué vamos a hacer. La gobernadora, así como recorrió los 135 distritos, va a pedir ahora a los intendentes que nos acompañen, junto a los ministros. La ratificación de lo que estamos haciendo, lo tiene ahora la gente con su voto”.El titular del bloque de Senadores Cambiemos, Roberto Costa, por su parte, rescató que la mandataria “habló de las obras que se están realizando, pero también de la provincia que estamos contruyendo junto a cada bonaerense. Estamos dispuestos a hacer las obras que muchos prometieron, pero ninguno hizo, porque tardan en hacerse, porque todos pensaban en el corto plazo y en ganar elecciones. Con Vidal se terminaron las obras del parche”.En referencia al conflicto docente, el legislador remarcó: “Vidal fue clara. Desde Cambiemos estamos con los docentes, queremos que ganen bien y mejor. Pero creemos que es muy difícil mantener un diálogo si en paralelo anuncian un paro. El derecho a la educación es una prioridad para nosotros. Queremos que la escuela pública vuelva a recuperar el lugar que perdió en los últimos 10 años, donde muchos padres, y haciendo un gran esfuerzo, optaron por la educación privada”.Por otro lado, la Diputada Vanesa Zuccari destacó: “La primera mandataria bonaerense brindó no solo un pormenorizado detalle de lo hecho, sino que expresó con claridad cuál es su plan de gobierno para el futuro, ratificando el rumbo que desde Cambiemos pretendemos tome nuestra provincia. La gobernadora habló con firmeza, respeto y coraje, en forma transparente y clara. Destaco su humildad al agradecer al pueblo bonaerense por no aflojar y no darse por vencido, su incansable trabajo de presencia en los 135 distritos bonaerenses, y su compromiso con una provincia presente al lado de los que más lo necesitan, con hechos y acciones concretas, como el aumento en un 100% en la inversión hecha en comedores escolares, y un nuevo incremento del 30% que se concretará este año”.Por último, el vicegobernador Daniel Salvador aseguró: "Estamos trabajando para que esta provincia genere los recursos necesarios para afrontar los problemas salariales. Esperamos que el tema paritarias se resuelva antes de que comiencen las clases".