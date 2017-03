CAMARA BAJA

El discurso de Vidal según la oposición

Luego de que la gobernadora bonaerense dejara inaugurado el 145° periodo de sesiones ordinarias, como no podía ser de otra manera, legisladores del peronismo hicieron una fuerte crítica de la retórica vidalista

Tras el discurso de la Gobernadora, distintos referentes de la oposición no ocultaron su descontento con las palabras de la mandataria provincial.En diálogo con La Tecla, el diputado bonaerense y exintendente de Berazategui, Juan José Mussi se lamentó por las palabras que escuchó de la Gobernadora. “Parece que vivimos en otra provincia o en Washington o Nueva York, fue un discurso lamentable”, sentenció.Otro legislador que habló con este medio fue Anibal Regueiro quien consideró que “le faltó autocrítica, prometió muchas cosas, le deseamos suerte y esperemos que lo haga”.Por el lado del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, fue al hueso: "Empezó la campaña política de la gobernadora", dijo y consideró que "si bien hubo muchas verdades,faltó autocrítica porque habló se seguridad pero el jefe de la policía sigue siendo Bressi".A su vez, el camporista Miguel Funes definió al discurso de Vidal como "muy pobre y cargado de frases de autoayuda"."No planteó cómo va a resolver la falta de empleo, no habló de las crisis de la industria automotriz, textil y de manufactura", consideró.En tanto, el jefe de la bancada de senadores del Frente Renovador, Jorge D´Onofrio, aseveró: "Me da mucha lastima que todas las buenas intenciones de Vidal no concuerdan con lo que hacen los ministros".El legislador massista también criticó la falta de políticas en materia de seguridad al afirmar: "Mientras nos convoquen para trabajar en tema de seguridad,es bienvenido,no como en otras oportunidades que fue para la foto".Vidal pide que los bonaerenses ´persistan´, sin embargo se hace muy difícil cuando cada día tienen más miedo a perder el trabajo y no llegan a fin de mes""Seguir confrontado con los docentes no es el camino para alcanzar una solución al conflicto. Debe convocarlos sin chicanas y sin intentar enfrentarlos con la sociedad"La senadora bonaerense por el FpV, Magdalena Sierra, objetó que las palabras de Vidal son contradictorias ya que "pide que los bonaerenses ´persistan´, sin embargo se hace muy difícil cuando cada día tienen más miedo a perder el trabajo y no llegan a fin de mes"."Seguir confrontado con los docentes no es el camino para alcanzar una solución al conflicto. Debe convocarlos sin chicanas y sin intentar enfrentarlos con la sociedad", puntualizó la legisladora.Un par suyo, Santiago Carreras (FpV), apuntó: "Al igual que todos los bonaerenses esperamos que este año los anuncios de obras en la provincia dejen de ser una mera promesa y lleguen a todos los municipios por igual".Para la kirchnerista Mónica Macha "el discurso de la gobernadora fue perverso y cínico, no se hizo eco de lo que sufren las familias bonaerenses el empobrecimiento y el desempleo que su gobierno está generando".Por último, el diputado provincial Avelino Zurro pidió que "Vidal deje de hablar del pasado y se haga cargo de la Provincia que quiso y que la eligieron para gobernar".